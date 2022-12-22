Россия снова может пойти на Киев, но ВСУ готовы к встрече
Сегодня в 18.00 в эфире YouTube телеканала "Еспресо" герой программы "Истории войны" с ведущей Ириной Узловой - Игорь Шолтыс, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, депутат Львовского городского совета, несущий службу на Запорожском и Херсонском направлениях
К разговору присоединится Антон Петровский - товарищ Игоря Шолтыса, ветеран АТО и военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, защищающий Украину на фронте.
Игорь Шолтыс – молодой, талантливый, харизматичный. Он мог бы сниматься в кино, ездить по концертным турам по Украине или продвигаться по карьерной лестнице в большой политике. Но он выбрал другую, не киношную, а настоящую роль – защищать свою страну. И вдобавок сделал это дважды, ни разу не усомнившись в правильности своего решения уйти на фронт и бороться против российского захватчика. Игорь Шолтыс был активным участником Революции Достоинства, воевал с врагом на Донбассе еще в 2015 году, пришел в себя после ранения и с началом полномасштабного вторжения защищает наши рубежи на Запорожском и Херсонском направлениях.
О том, что труднее всего дается Игорю Шолтысу в противостояниях с врагом, которыми он видит перспективы деоккупации Крыма и освобождения всей Украины от враждебных элементов и о чем мечтает после победы – говорим с Игорем в программе "Истории войны" на "Еспресо" сегодня в 18.00. Истории, которые следует знать! Люди, которыми надо гордиться! Не пропустите!
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:
"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа – цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе
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