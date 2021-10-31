Россия снова массированно перебрасывает войска на границы с Украиной, - Washington Post

Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщает The Washington Post .

Собеседники издания утверждают, что видят "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призвали российскую сторону увести войска от украинской границы.

В последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России. Газета сообщает, что в США и ЕС начали фиксировать перемещение войск после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021", которые проходили с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах.

По словам аналитика Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41 общевойсковой армии, входящей в состав Центрального военного округа, после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а объединились с другими российскими военными. у границы с Украиной. Он также утверждает, что базирующаяся под Москвой 1-я гвардейская танковая армия перебрасывает в сторону Украины военных и технику.

Передвижение военных происходит на фоне того, как Россия усилила агрессивную риторику по отношению к Украине.

США и ЕС обращают внимание на то, что конфликт на Донбассе входит в новую стадию.