Россия снова массированно перебрасывает войска на границы с Украиной, - Washington Post
Американские и европейские чиновники зафиксировали масштабный переброс российских военных и техники на границы с Украиной
Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщает The Washington Post .
Собеседники издания утверждают, что видят "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призвали российскую сторону увести войска от украинской границы.
В последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России. Газета сообщает, что в США и ЕС начали фиксировать перемещение войск после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021", которые проходили с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах.
По словам аналитика Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41 общевойсковой армии, входящей в состав Центрального военного округа, после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а объединились с другими российскими военными. у границы с Украиной. Он также утверждает, что базирующаяся под Москвой 1-я гвардейская танковая армия перебрасывает в сторону Украины военных и технику.
Передвижение военных происходит на фоне того, как Россия усилила агрессивную риторику по отношению к Украине.
США и ЕС обращают внимание на то, что конфликт на Донбассе входит в новую стадию.
- 8 октября сообщалось, что, несмотря на завершение российских военных учений "Запад 2021" у границы с Украиной, до сих пор остаются 19 батальонно-тактических групп ВС РФ.
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