Россия снова демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, - Боррель

Об этом говорится в Twitter-е Жозепа Борреля.



Боррель признался, что он в шоке от ракетных ударов РФ по Киеву.



"Шокирован и поражен ракетными ударами России по Киеву и другим городам Украины. Россия вновь демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, обстреливая город во время визита в Киев Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова", - заявил Боррель.

12 апреля Боррель заявил, что ЕС, кроме санкций, должен оказать немедленную помощь для обороны Украины.

28 апреля в Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва.

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