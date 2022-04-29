Россия снова демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что при обстреле Киева - Россия в очередной раз продемонстрировала пренебрежение международным правом
Об этом говорится в Twitter-е Жозепа Борреля.
Боррель признался, что он в шоке от ракетных ударов РФ по Киеву.
"Шокирован и поражен ракетными ударами России по Киеву и другим городам Украины. Россия вновь демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, обстреливая город во время визита в Киев Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова", - заявил Боррель.
- 12 апреля Боррель заявил, что ЕС, кроме санкций, должен оказать немедленную помощь для обороны Украины.
- 28 апреля в Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва.
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