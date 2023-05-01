Об этом и не только писали мировые медиа 1 мая:

The New York Times

Украинская армия хочет двигаться вперед, но преградой становится мокрая почва. Военнослужащие 43-й отдельной артиллерийской бригады имеют практически все необходимое для начала ожидаемого весеннего контрнаступления, пишет NYT, но пока они едва продвигаются вперед, остановлены не ожесточенными российскими атаками, а не менее ожесточенным врагом: вязкой грязью. "Глубокая и черная, по консистенции похожая на смесь теста для печенья и мокрого цемента, весенняя грязь является одним из препятствий, которое украинским военным, при всей их изобретательности, трудно преодолеть. Она заклинивает оружие и крадет ботинки с ног солдат. Колеса и протекторы и крутятся, лишь углубляя военную технику в грязи", – рассказывают в издании.

Утром понедельника Россия снова обстреляла Украину крылатыми ракетами, однако большинство из них сбила ПВО. Тем временем украинские военные усиливают напор, нанося удары вне линии фронта. По меньшей мере 34 человека, среди которых пятеро детей, были ранены в результате российских ударов по Павлограду. Сергей Лысак, глава Днепропетровской области, в состав которой входит Павлоград, заявил, что десятки зданий, включая школы и жилые дома, были повреждены в результате ударов, повлекших за собой масштабный пожар. Взрывы также раздавались в небе над столицей Украины, Киевом и другими частями страны до рассвета. Как отмечают в медиа, "ракетный обстрел произошел в то время, когда украинские войска активизировали усилия по нанесению ударов по российским целям по линии фронта накануне ожидаемой попытки отвоевать утраченные территории при поддержке нового мощного оружия, поступившего от западных союзников".

The Washington Post

В фокусе WP также ракетная атака россиян. Россия направила на Киев и другие украинские города массивную волну ракет ночью, отмечают в издании. Министерство обороны России заявило, что нанесло удары по объектам, производящим боеприпасы и оружие для украинских войск. Украина заявила, что были поражены жилые районы. "Атака произошла после того, как на выходных украинские войска нанесли удар с беспилотника по нефтебазе в оккупированном Россией Крыму", – в WP подчеркивают, что все эти события происходят на фоне подготовки к контрнаступлению.

The Guardian

Издание публикует видео с уничтоженными российскими ракетами зданиями в Павлограде и свидетельствами очевидцев. Здесь повреждены и разрушены промышленная зона, 19 многоквартирных домов и 25 частных домов.

Также Guardian сообщает, что во время ракетной атаки потерпел удар украинский склад боеприпасов. Российский удар по украинскому городу Павлоград стал частью второй волны ракетных обстрелов за последние три дня. В пятницу 23 человека погибли, когда ракета попала в жилой дом в центре Умани, а в Днепре погибли женщина и ее дочь. В издании подчеркивают: "В то время как союзники Киева заявляют, что техника и новые обученные войска, обещанные для следующей украинской кампании, уже на месте, Москва возродила свою зимнюю тактику, пытаясь организовать бомбардировки далеко за линией фронта в Украине".

Politico

"Малоизвестная группа, которая спасает Украину" – так называет свой новый материал Politico. Блок из 40 стран, посылающий оружие Киеву, кажется, сделал невозможное. Теперь наступает самое сложное, считают в медиа: "Министр обороны Ллойд Остин ежемесячно собирает здесь, на юго-западе Германии, руководителей оборонных ведомств более 40 стран, и эта многочасовая встреча обычно заканчивается одинаково: Селеста Уолландер, руководитель отдела международной безопасности Пентагона, призывает каждого участника, какое оружие его страна готова передать Украине.

Украинские спортсмены не будут участвовать в чемпионате мира по дзюдо в Катаре на следующей неделе, поскольку российской и белорусской командам разрешено выступать под нейтральным флагом. Украинцы отмечают, что многие из тех спортсменов были участниками российских вооруженных сил, которые вторглись в Украину: "Большинство команды – это спортсмены, действующие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, части армии, которая напала на Украину 24 февраля 2022 года и до сих пор ведет жестокую полномасштабную войну на нашей территории».

CNN

Украина заявляет, что ей ничего не известно о миротворческой миссии с участием Ватикана для разрешения конфликта с Россией. "Президент Зеленский не давал согласия на какие-либо подобные обсуждения от имени Украины, – заявил CNN украинский чиновник, близкий к Офису президента. – Если переговоры проходят, то они проходят без нашего ведома и без нашего благословения". Он отверг любую роль Папы Римского после того, как Папа Франциск в воскресенье заявил журналистам, что Ватикан является частью миссии, направленной на прекращение войны в Украине. "Миссия сейчас продолжается, но она еще не публичная, – сказал он после трехдневной поездки в Венгрию.

Тем временем в Бахмуте и дальше продолжаются ожесточенные бои. "Я могу однозначно подтвердить информацию о том, что враг в Бахмуте оставил некоторые позиции после наших контратак", - цитирует издание представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого. Между тем, россияне используют в городе все возможные силы, чтобы поразить позиции украинских военных.

BBC

Россия нанесла второй рассветный ракетный удар за три дня, сообщает BBC. Как и все остальные медиа, издание связывает эти удары с подготовкой украинского контрнаступления. Наиболее значительные разрушения потерпел Павлоград, расположенный примерно в 70 милях (110 км) от линии фронта. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, виден сильный пожар. Одна из жительниц, Ольга Литвиненко, рассказала, что она одевалась, чтобы выйти из дома, когда "взрывной волной выбило обе двери".

Не обходят вниманием в СМИ и взрыв, из-за которого сошел с рельсов грузовой поезд в России. Местный губернатор Александр Богомаз заявил, что взрывное устройство сработало на перегоне Брянск-Унеча, в 60 км от Украины. Диверсия произошла в то время, когда Россия выпустила ракеты по Украине, нанеся второй предрассветный удар за последние три дня, отмечают в BBC.

Gazeta Wyborcza

Если российская ракета пролетела 400 км над польской территорией, а службы не могли найти ее в течение пяти месяцев, то у нас есть гигантский скандал, который подрывает безопасность Польши. Правительство "Права и справедливости" просто обязано срочно ответить на ряд вопросов, убеждены в "Выборчей". "14 октября глава Министерства обороны Мариуш Блащак заявил, что "благодаря усилиям правительства "Права и справедливости" наше небо в безопасности". Месяц спустя, во время российских бомбардировок Украины, ракета попала в зернохранилище в Пшеводово, в результате чего погибли два человека. Оказалось, что вопреки словам Блащака, Польша не способна оградить себя от летящих с востока ракет», – подчеркивают в издании. В СМИ задают много вопросов. Почему поиски ракеты были прекращены? Как объект вторгся в польское воздушное пространство? Кто его нашел? Операторы польских радиолокационных станций? Самолеты раннего предупреждения НАТО, кружащиеся над Польшей? Какие решения были приняты в этот момент?