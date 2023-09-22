Россия снова атакует нашу энергосистему. Как Украина может ответить на энергетический террор окупантов. Объясняем

О чем в тексте:

Россия снова бьет по энергосистеме – Украина готова ответить

Как Украина может ответить на удары России? Мнения экспертов

Когда Украина начала наносить удары по территории РФ?

Россия снова начала бить по энергосистеме – Украина готова ответить

В ночь на 21 сентября российские террористы совершили первую за 6 месяцев атаку на энергообъекты Украины. В результате атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях.

Британская разведка на прошлой неделе заявила , что Россия готовит запасы крылатых ракет, чтобы наносить удары по инфраструктурным объектам Украины этой зимой, как она это делала в период с октября 2022-го по март 2023-го. Тогда агрессорка в большинстве своем использовала для террора ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK).

Там заявили, что темпы расходов ракет с апреля этого года снизились. Следовательно, предполагается, что из-за этого РФ, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет, что представляет реальную угрозу обстрелов ими энергетической инфраструктуры зимой.

На что на днях глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что за возможные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре страны осенью россияне будут получать ответ. По его словам, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам окупантов по энергетическим объектам осенью и зимой.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - подчеркнул начальник ГУР.

Фото: epravda.com.ua

Как Украина может ответить на удары России? Мнения экспертов

В заявлении Буданова о том, что Украина ответит на российские удары по энергосистеме страны, речь идет о том, что Силы обороны могут адекватно реагировать и уничтожать инфраструктуру на территории врага, прежде всего работающего на их логистику и обеспечение армии. Отнюдь речь не идет о том, что Украина намерена создавать невыносимые условия для населения РФ, объясняет военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Все логично, если мы будем уничтожать их предприятия. Например, недавно был удар по их предприятию, которое производит авиационный керосин и топливо для ракет. Ну они же производят наверняка и керосин для гражданского населения. Но мы же этого не считаем, потому что понимаем, что они в первую очередь трудятся на фронт.

Если будут какие-то блекауты или проблемы у них, это не значит, что мы бьем именно по гражданской инфраструктуре. В первую очередь бьем по тому, что обеспечивает деятельность их заводов, работающих на оборонку, воинские части. Мы точно не планируем создавать проблемы, которые они пытаются делать нам. Россияне их сами себе наносят, вот что самое интересное", – отмечает в комментарии " Еспресо " Виктор Ягун.

По его словам, в России хватает проблем, например многие населенные пункты не газифицированы. Вообще коммунальная система такова, что если что-нибудь взорвется, то города просто пойдут под нож.

Наконец, нужно понимать масштабы РФ, их объем энергообеспечения. Это страна с гигантской территорией по размерам с целой Европой, а то и больше. Поэтому наносить им такие же убытки, как они нам, Украине тяжело, и даже опасно, считает военный эксперт, полковник запаса, экскомандующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец. Но, безусловно, россиян надо атаковать, при этом это лучше делать уже, не дожидаясь их ударов зимой. Так как враг уже свое сделал, фактически повредив 40% украинской системы энергообеспечения.

"Нам нужно проводить разведку (на территории РФ – Авт. ) немедленно, для того чтобы давать адекватный ответ. Нужно сейчас работать и выявлять их объекты, точные координаты. Выбирать важнейшие узлы (обеспечение российских военных – Авт. ), от поражения которых будут страдать связанные с ними объекты.Сил и средств для подобной борьбы против них у нас мало, поэтому нужно разведывать и быть готовыми.Наносить удары нужно по территории европейской части РФ, вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, их областных центров "Нам не нужны отключения электроэнергии или удары по энергосистеме района, городка или поселка, это наоборот будет работать на агрессора", - объясняет эксперт.

Объекты производственной системы военно-промышленного комплекса РФ, места, где производят оружие – все то, что расположено в досягаемости украинских войск, нужно уничтожать. Для этого достаточно, например, ударить по энергосистеме завода, производящего танки, ПВО или другое вооружение, которое перестанет нормально работать, отмечает Иван Якубец.

Фото: Getty Images

На самом деле, силы и средства Украины не достаточны для симметричного ответа. Для этого нам нужно выстроить десятки стратегических самолетов, из которых Россия выпускает ракеты Х-101, Х-555. У нас этого нет и реализовано не будет. Поэтому ответ будет однозначно асимметричным, главной целью которого является понижение боевого потенциала противника. В общей сложности есть два способа, говорит Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната".

Первое – это продолжать наращивать систему ПВО. Второе – наносить удары по местам базирования их сил нападения, размещения авиации, предприятиях, на которых производятся ракеты или какие-то составляющие. Такие мероприятия уже проводились раньше. , что они накопили 140 единиц "Калибров". Поэтому здесь многое зависит от разведки, чтобы в проактивной манере обнаружить, когда противник пытается подготовиться к удару, и нанести ему удар на опережение", - считает эксперт.

Россия уже проводит разведку объектов энергосистемы в Украине. Учитывая плохие дела со спутниковыми данными, она работает через агентурные методы – устанавливает координаты расположения подстанций, станций, энергетических узлов. В прошлом году агрессор избивал по большей части по советской энергетической системе. Однако через год Украина восстанавливалась преимущественно с помощью западных партнеров, таким образом фактически создавалась новая энергетическая сеть. Именно эту информацию россияне хотят узнать, объясняет эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Сейчас Россия использует для атак в основном ударные дроны, а ракеты накапливает, чтобы запускать их по энергетической инфраструктуре с началом отопительного сезона, примерно с середины октября следует ожидать активизации именно таких обстрелов.

"Может ли отвечать Украина? Украина постоянно наносит удары по российской военной инфраструктуре, которая может обеспечивать деятельность их войска. На днях, например, был удар в районе Сочи по местам хранения топлива. Тем более, что в России сейчас разворачивается масштабный топливный кризис, это очень полезно – лишать их таких мест, обостряя кризис, который может повлиять на стабильность режима Путина.Думаю, Украина будет наращивать эти удары, в основном дронами, будет усиливать работу диверсионных групп – все это для того, чтобы россияне также чувствовали, что такое жить зимой, когда бьют по энергетической инфраструктуре", – отмечает Михаил Самусь.

Следует также понимать, что Украина сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем год назад. И население готово, и энергетики активно готовятся, и системы ПВО более эффективны. Вместе с тем у России осталось не так много возможностей налицо как ракет, так и "шахедов".

"Россияне накапливают средства, но они пошли другим путем. У них проблема не в качестве, а в количестве. То есть они начали упрощать некоторые ракетные системы, потому что просто не имеют возможности находить те дорогостоящие элементы, которые раньше могли получать в открытом доступе. их будет больше, но они будут менее точными, поэтому будут пытаться перекрыть эти вещи количеством. Думаю, у нас паритет: как они готовятся, так и мы готовимся", – резюмировал военный эксперт Виктор Ягун.

Когда Украина начала наносить удары по территории РФ?

Массированные обстрелы украинской энергосистемы Россия начала в октябре 2022-го и продолжалась фактически до марта. С перерывами в несколько дней или недель агрессор обстреливал дронами-камикадзе и крылатыми ракетами Украину, поражая объекты энергетической инфраструктуры. Всего произошло около 20 атак.

Фото: Андрей Воробьев у телеграмм

Вероятно, началом украинского ответа можно считать последний день зимы 28 февраля этого года. Информационное пространство изобиловало сообщениями о БпЛА и "НЛО" – вероятно, украинские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в России в глубоком тылу. Некоторые из них не долетели до точек назначения на территории РФ, однако тоже оказали психологический эффект на страну-агрессора.

Тогда стало известно о попадании ударных беспилотников в несколько российских городов. В частности, три дрона-камикадзе "засветились" в Белгороде, но не достигли своей цели, повредив несколько автомобилей и домов. Раздались взрывы и вспыхнул пожар на крупной нефтебазе рядом с нефтеперерабатывающим заводом в городе Туапсе в Краснодарском крае. Кроме того, неустановленный летательный аппарат упал рядом с поселком Новое в Гиагинском районе Адыгеи. Еще один БПЛА упал вблизи села Губастово в Коломенском районе Московской области, от которого до Кремля всего 90 км, а от границы с Украиной – 460 км.

Также 28 февраля в России произошло экстраординарное событие с закрытием воздушного пространства над Санкт-Петербургом и аэропортом "Пулково". Поскольку в 160-200 км от родного города Путина был замечен неустановленный воздушный объект.

В те же сутки "хлопок" произошел на военном аэродроме в городе Ейск Краснодарского края РФ. Вероятно, тамошняя авиабаза была поражена дронами.

Комментируя эти атаки, эксперт Defense Express Иван Киричевски отмечал , что это свидетельствует о том, что целями будущих атак ударных дронов Украины может быть энергетическая инфраструктура на значительной глубине территории РФ, назвав атаки 28 февраля полевым испытанием нескольких типов дальнобойных беспилотников, которые со временем Украина может использовать для более массированных ударов по территории РФ.

В то же время, военный эксперт Михаил Самусь замечал , что Украина таким образом изучает систему ПВО, изучает возможные маршруты прохода и готовится к массированной атаке. Однажды российские города могут почувствовать, что такое реальные удары украинских беспилотников, говорил эксперт.

С тех пор удары с украинской стороны по территории РФ продолжаются и только набирают обороты, охватывая все больше российских городов. И напомним, что в резонансной статье, опубликованной в сентябре 2022-го, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, намечая стратегию на 2023 год, писал , что дожать РФ можно будет тогда, когда Вооруженные силы Украины будут наносить удары на расстояние до 2000 км вглубь России – так, как действует противник ракетами.