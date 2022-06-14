Россия снимает технику с резервов и берет у Беларуси, танки Т-62 обеспечивают только численность бронетехники, - военный эксперт

Об этом написал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в своей колонке Еспресо.TV.

"Российские танки Т-62 решают только задачу увеличения количества бронетехники в рядах российской армии. Поэтому российская техника снимается с резервов. Также уже больше информации, что Беларусь недавно передала партию танков Т-72, БМП-1, топливозаправщики для российской армии", - пишет Згурец.

Эксперт также отметил, что в частности в районе Северодонецка дальнейшее развитие ситуации будут определять силы, средства и резервы и допустил возможность уничтожения захватчиков с господствующих высот Лисичанска.

"С точки зрения военного смысла, есть оптимальный вариант, когда можно перейти на решение вопроса уничтожения врага непосредственно из Лисичанска, используя господствующие высоты, которые есть в Лисичанске, фактически он более приспособлен к этому. Не исключаю, что так впоследствии и произойдет при плановом выводе некоторых подразделений, которые сегодня находятся в Северодонецке и испытывают проблемы с точки зрения вывода, если мы говорим о том, что остался только один мост. Однако все решают силы, средства и резервы", - пояснил Згурец.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня оккупанты потеряли 1432 танка, 3492 бронемашины, 718 артиллерийских систем, 226 ракетных систем залпового огня, 97 средств противовоздушной обороны, 213 самолетов, 178 вертолетов и 13 кораблей или катеров.

Ранее, 4 июня, Генштаб сообщил, что россияне бросили на штурм Северодонецкие резервы.