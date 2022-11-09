Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что усилия России по ремонту поврежденного Крымского моста продолжаются, но вряд ли он будет полностью запущен, по крайней мере до сентября 2023 года. 8 ноября автомобильный мост должны были закрыть, чтобы заменить 64-метровый пролет. Для замены поврежденных участков дороги потребуется восстановить еще три пролета.

Хотя чиновники утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря, на брифинге российского диктатора Владимира Путина было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

Поврежденный участок железнодорожного моста планировали заменить до сентября 2023 года, однако российские власти пообещали, что сроки ремонта будут ускорены. Сейчас там открыт один путь, поэтому движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы зимой будут сильно зависеть от погодных условий.

"Атака на Крымский мост нарушила российское материально-техническое снабжение Крыма и Юга Украины и уменьшила способность России перемещать военную технику и войска по железной дороге или автодороге. Повреждение моста, недавняя атака на черноморский флот в Севастополе и возможный выход из Херсона затрудняют способность российского правительства рисовать картинку военного успеха", - подытожили в британской разведке.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

26 октября стало известно, что оккупанты планируют возобновить движение грузовиков по поврежденному Крымскому мосту не ранее декабря 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb