Россия сменила командующего войсками, которые воюют против Украины

Об этом сообщают российские СМИ.

"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба поставленных задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия войск", – заявили в минобороны оккупантов.

Заместителем Герасимова назначен Суровикин, ранее руководивший войсками РФ в войне с Украиной.

В ГУР рассказали, что российская ФСБ направила во все пограничные управления страны приказ, согласно которому с 9 января в России ограничивают выезд для военнообязанных , даже для ограниченно пригодных.

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