Россия сменила командующего войсками, которые воюют против Украины
Глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба поставленных задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия войск", – заявили в минобороны оккупантов.
Заместителем Герасимова назначен Суровикин, ранее руководивший войсками РФ в войне с Украиной.
- В ГУР рассказали, что российская ФСБ направила во все пограничные управления страны приказ, согласно которому с 9 января в России ограничивают выезд для военнообязанных , даже для ограниченно пригодных.
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