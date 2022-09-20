Об этом сообщает The Indian Express.

Нападение России на Украину имело несколько последствий. Прежде всего, другие постсоветские республики, опасаясь разделить украинскую судьбу, начали искать новых союзников и покровителей, и Китай охотно взял на себя эту роль, как минимум в Центральной Азии. Это показал недавний визит Си Цзиньпина в Казахстан, во время которого глава КНР говорил о защите суверенитета и целостности этой страны.

Россия же не может ни поддерживать мир, ни спасать союзников, как показали конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном и эскалация напряженности в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Индия традиционно строила внешнюю политику на основе союза с Россией, но пора разрабатывать новый, более автономный курс. Помимо сотрудничества с Ираном, необходимо выстроить доверительные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, а также с Турцией, ставшей очень влиятельным игроком в Центральной Азии. В конце концов Евросоюз тоже может стать надежным партнером для Индии.

Отметим, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что нынешние времена – это не эпоха войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb