Россия слабеет. Индия сворачивает сотрудничество с РФ и ищет новых стратегических партнеров
Война в Украине показала, что Россия сильно ослабла, а также впадает в зависимость от Китая – изменение ситуации требует от ряда стран, включая Индию, разработать новую стратегию в Евразии
Об этом сообщает The Indian Express.
Нападение России на Украину имело несколько последствий. Прежде всего, другие постсоветские республики, опасаясь разделить украинскую судьбу, начали искать новых союзников и покровителей, и Китай охотно взял на себя эту роль, как минимум в Центральной Азии. Это показал недавний визит Си Цзиньпина в Казахстан, во время которого глава КНР говорил о защите суверенитета и целостности этой страны.
Россия же не может ни поддерживать мир, ни спасать союзников, как показали конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном и эскалация напряженности в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
Индия традиционно строила внешнюю политику на основе союза с Россией, но пора разрабатывать новый, более автономный курс. Помимо сотрудничества с Ираном, необходимо выстроить доверительные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, а также с Турцией, ставшей очень влиятельным игроком в Центральной Азии. В конце концов Евросоюз тоже может стать надежным партнером для Индии.
- Отметим, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что нынешние времена – это не эпоха войны.
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