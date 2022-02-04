Россия скрытно завезла в ОРДЛО 9 тыс. тонн горючего, танки и артиллерийские установки, - разведка

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.



Командование ВС РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", - говорится в сообщении.



В пресс-штабе отметили, что в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.



Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.



Первый армейский корпус – объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется русскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

Напомним, разведка Соединенных Штатов Америки раскрыла план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или на русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.