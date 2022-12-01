Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что с конца мая русские войска постоянно тратят боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута; в последующие шесть месяцев они смогли продвинуться всего несколько километров.

Действия РФ о наступлении на Бахмут привели к постепенному истощению живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны.

По оценкам ISW в течение июня и июля, украинские силы фактически позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, имеющие ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев.

Российские войска наконец захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, считают эксперты.

Усилия России в этом направлении в большинстве своем уже зашли в тупик. Даже если российские войска будут продолжать продвигаться в Бахмут, Москва не получит серьезных оперативных преимуществ.

Расходы, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изнурительных боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута. Наступление вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступного боевого могущества России, способствуя продвижению ВСУ по другим направлениям, резюмировали аналитики.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец отметил , что ВСУ уже установили паритет на Бахмутском направлении, а иногда имеют и преимущество над врагом.

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