Хотелось бы начать наш анализ с чрезвычайно странного симптоматического перемешивания на кадровых позициях Герасимова и Суровикина. С одной стороны, Путин фактически назначил Герасимова – начальника генштаба – ответственным за войну против Украины и "положил" под него Суровикина, хотя это были в принципе разные, так сказать, военные кланы, ведь Суровикин – это о Пригожине, о Кадырове и не только. Это один момент. Кроме того, это понижение для начальника генштаба РФ, который должен руководить значительно большим объемом различных историй безопасности и военных. А здесь он конкретно отвечает за страну… По вашему мнению, Рамиз-бей, чего нам ждать от этих замещений?

Это свидетельствует о том, что они ищут несколько моментов, из которых два главных. Первое – Путин лично хочет сохранить баланс на фоне происходящего между башнями Кремля, как это сейчас модно говорить, то есть между силовыми структурами (ФСБ и министерством обороны), а также между минобороны и криминальными структурами, как Пригожин, Кадыров, все те, кто сегодня там воюет. Для этого сначала восстановили в должности Лапина. Кроме того, сегодня очевидно, что Герасимова тоже бросают туда – второго человека в министерстве обороны. Шойгу не могут бросить, поскольку с одной стороны он близок лично к Путину, а с другой – не кадровый военный. Здесь хотят соблюсти симбиоз штабиста и оперативного военачальника, которым является Суровикин. Я вспоминаю времена Второй мировой войны, когда также использовали маршала Жукова – мясника, оперативного генерала, и рядом с ним всегда были какие-то штабисты. В конце концов, если помните, когда пришло время, тот же маршал Жуков и стал крайним, ну уже под другим вопросом, когда его отправили в Одесский военный округ и куда-то далеко от Москвы.

Поэтому, думаю, это делается для того, чтобы сохранить баланс в силовых структурах, чтобы не было возможности внутреннего переворота и заговоров. Чтобы они друг с другом противостояли.

И второй момент: если завтра нужно будет искать виновного, то это будут делать именно здесь: среди военных или криминала, который сегодня там воюет. Весь этот неуспех, который уже бросается в глаза, нужно будет на кого-то списывать. При этом потребуются не мелкие виновники, а знатные – начальники штаба, несколько элитных генералов и т.п. Не может быть виноват сам Путин, политики должны быть дистанцированы. Если к этому не готовиться, не совершать превентивных действий, то изнутри все может так расшататься, что ударит по политической власти в Кремле.

Кроме того, не менее важные события происходят и на международной арене. В частности, речь идет о чрезвычайно непростой встрече в Стамбуле. На которой формально с украинской стороны был уполномоченный по правам человека пан Лубинец, а с российской стороны был человек, выдающий себя за российского омбудсмена, так называемая Москалькова. Но параллельно на другом треке было заявление со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который сказал, что он поддерживает разные мирные формулы, которые сводятся к украинскому мирному плану…

За эти почти 11 месяцев мы регулярно видели вброс в информационное поле тех или иных переговоров. А именно, в начале, когда все готовились к быстрой капитуляции Украины, на Западе в первую очередь. Эти переговоры даже начались и проходили в том же Стамбуле, если помните.

Если проанализировать это все в динамике, мы видим, как градус этих переговоров опускается все ниже и ниже по мере того, как Россия буксует, по мере того, как Украина движется вперед. И потому в последнее время перестали приезжать в Киев солидные комиссары. Если сначала приезжали француз, немец и итальянец уговаривать, и еще были солидные дискуссии на солидных площадках, то сегодня этот уровень абсолютно низкий.

Мы будем регулярно до конца этой войны в той или иной степени продолжать слышать эти разговоры. Но если говорим о реальной политике и о том, о чем там общаются, могу уверенно сказать, что последний звонок президента Турции лидерам России и Украины (так же, как и все предыдущие, подчеркиваю) был связан только с гуманитарной составляющей. Вот как в начале были пленные "Азова" в Мариуполе, зерновой контракт, ЗАЭС. Эти темы остались в повестке дня, они в процессе, надо работать над ними. Думаю, жизни 50 пленных украинцев стоят того, чтобы где-то встречаться. А именно в итоге последней встречи 50 человек оказались освобождены. Не ищите здесь каких-нибудь таких темных кошек, возможны ли политические переговоры.

То, что публично озвучено министром иностранных дел Турции, тем более в такой тональности, снова показывает, что вкладывает Анкара и как она уже оценивает реальную ситуацию. Потому как модератор или генеральный секретарь ООН, президент Турции или официальный представитель Турции должен придерживаться середины, не проявлять интереса в ту или иную сторону. Даже эти заявления еще раз показывают, что Турция пытается быть модератором, она прекрасно понимает, куда приближается вся эта военная составляющая. Россия терпит поражение, просто она может уйти с меньшими потерями сегодня. И чем быстрее это сделает, тем быстрее это пройдет для нее с наименьшими потерями. Это заявление я оцениваю только в такой плоскости, а какие-то звонки или, возможно, переговоры продолжаются исключительно в гуманитарной сфере и далеко не случайно.

Посмотрите, на этом фоне интересно: мы слышим, что поставки военного оборудования из Турции как продолжались, так и продолжаются. Вот эта тема с кассетными боеприпасами, которую сегодня тоже выбрасывают в информационное поле далеко не случайно… Не подписали же конвенцию (о запрете кассетных боеприпасов, – ред.) кто? Соединенные Штаты, Россия, Украина и Турция. То есть, именно те четыре страны, которые сегодня активно упоминаются в этой фазе. Я на этой теме спекулировать не могу, но понимаю, что просто так такие вбросы не делаются.

Поэтому Турция, с одной стороны, модератор, а с другой – военный стратегический партнер для Украины. Относительно той же России вы видите, что в отношениях Москвы и Анкары сейчас белые фигуры – у Турции. В РФ сегодня очень мало рычагов влияния на Турцию, и по мере ухудшения ее позиции на российско-украинском фронте она будет еще меньше влиять на другие территории – Сирию, Ливию или Южный Кавказ. Знаю, что в 2022 году вы недополучили технику, а в 2023 году получите все необходимые виды оружия, включая танки.

О, это чрезвычайно важный момент – история о тяжелом вооружении, которая уже словно выходит на финишную, так сказать, танковую коалицию, которая должна поставить окончательную точку и начать передачу нам тяжелых танков, тех же Leopard 2. По крайней мере, президент Польши Анджей Дуда во время встречи с литовским коллегой и президентом Украины Зеленским сказал, что да, они готовы – если, конечно, будет окончательное коллективное решение. Но для себя это решение Польша уже приняла. Что, по вашему мнению, произошло? Ведь речь идет не только о "леопардах", но и о бронетранспортерах Bradley, которые будут поставлять нам США.

Надо смотреть на войну в динамике – как все изменилось и в зависимости от чего. В первую очередь – из-за военной составляющей на поле боя. Если в начале полномасштабного вторжения о поставке вооружения даже не было разговоров (ни о "пэтриоте", ни о тяжелом вооружении, ни о чем-то похожем) и первые два месяца никто не знал, что будет, то украинцы взяли именно тем, что уперлись своим героизмом и тихо-тихо внушили эту уверенность в западных партнеров. В первую очередь – в США, которые боялись, что это оружие попадет в руки той же России. И вот потихоньку эта уверенность за 11 месяцев дошла до такого уровня, что сегодня уже ни у кого на Западе не возникает сомнений, что Украине нужно поставить все виды вооружения, и поскорее.

Вот, например, статья в The Washington Post, подписанная бывшим министром обороны Гейтсом, республиканцем.

Ведущие республиканцы четко сказали: если мы хотим, чтобы это закончилось быстро, мы должны поставлять Украине как можно больше нужного вооружения.

Следовательно, этот концепт в американском обществе есть. Этот консенсус начался перед вашим харьковским наступлением, и он уже носит системный характер. Далеко не случайно США смогли его построить, и Европа – точно так же. Вот последний пример: огромная поставка на 3 млрд 750 млн долларов. 3 миллиарда – это вам чистое вооружение, включая те же Bradley, HIMARS и боеприпасы, 200 миллионов – на обучение ваших военных по линии Patriot, Bradley и другим направлениям. А 682 миллиона – европейцам (кстати, это 13 стран из Европы, некоторые из них – члены НАТО, некоторые – члены ЕС). Это именно те страны, которые должны будут поставить вам "челенджеры", "леопарды" и все остальное необходимое, то есть машина уже двинулась в этом направлении. Более того, скажу: то, что сегодня в информационном поле это так обсуждается и что украинцы воспринимают просто как вброс информации, может означать, что процесс уже давно пошел. Это уже может быть на территории Украины. Надо понимать, что соберется через некоторое время новый "Рамштайн" и там специально это примут. Сначала идет информационный заслон, а как реально все происходит – не столь важно. Важно, чтобы об этом знал генерал Залужный, украинское военно-политическое руководство и те, кто на Западе с ними работает. Украинцы должны понять главное: принято политическое решение на поставку любого вида вооружения в Украину для достижения этой цели – победы. Другое дело – как это будет поставляться, в каком количестве и по какому графику. Это засекреченная информация, никто сегодня вам ее откровенно и честно не будет говорить по одной простой причине: это слушаете не только вы, это слушает и Россия, которая целыми днями этим только и занимается. Интересуется, какова логистика – для того, чтобы в какой-то мере это мочь присечь. Поэтому нужно четко понимать: это решение принято не сегодня и не вчера, это решение было принято в конце прошлого года. Машина уже запущена и, я думаю, пути назад нет.

Вы очень правильно сказали о слушающей России и реагирующей России. Мы понимаем, насколько мощной была истерическая реакция российского общества на события в Макеевке, когда погибли сотни свеже отмобилизованных российских рекрутов в результате точного удара наших артиллеристов. С другой стороны, если слушать Скабееву, она действительно начинает истерики. При этом речь уже не идет о каком-то ее шизоидном ура-патриотизме, Скабеева начинает говорить, что, дескать, хитрый Запад втянул нас в войну против Украины, теперь готовится нас уничтожить. Это не дословно, но нарратив такой. Насколько хорошо Россия осознает, что то, о чем мы с вами говорим, в частности о поставках тяжелого вооружения, нам это все реализуется?

То, что информационная пропаганда России пробуксовывает все эти 11 месяцев, видно невооруженным глазом, потому что они действительно готовились к совершенно другому типу интервенции. Чисто в военном плане посмотрите даже на экипировку россиян, их подготовку, на количество напавших на большую, практически на 50-миллионную, страну с такой географией. Сколько их там было? Плюс эта авантюра базировалась на неверной стратегии. Неверная стратегия, настроенная на дезинформацию, вполне может быть со стороны того же Запада. Дезинформация, дошедшая до высшего руководства России для принятия этого неправильного решения, полностью однозначна. Теперь тактически они стараются исправить ошибку в этой стратегии и в информационном плане, и в военном. Но это невозможно по всем законам войны. Поэтому у них и возникает эта ситуация, которая каждый раз хуже и хуже, в информационном поле это тоже видно. Из аппарата президента РФ вбрасывают определенные нарративы для того, чтобы озвучивать одно, дальше – другое, что через два-три дня упадет, как карточный домик.

Это было видно во время событий на Харьковском направлении. Если вспомните Херсонское направление, и сегодня точно так же, и Соледар, и Бахмут – это все точно так же будет. Три дня они попугают, а дальше что? Потому что что-то готовится сегодня, и все чувствуют, что это готовится. В итоге все тихо вернется.

Ну, взяли они Северодонецк и Лисичанск, и что они после этого получили? Изюм, и Лиман, и Харьков, и Херсон – точно так будет и здесь,

просто ваши военные очень грамотно дали возможность всем остальным выиграть время на этом стратегически не важном с точки зрения военной кампании месте. Имею в виду Соледар и Бахмут. Они сделали там то, что делали ваши герои "Азова" в районе Мариуполя, это сравнимо по масштабу. Нужно понимать это. И вспомним, что мы получили после того же Мариуполя.

Когда это все начинаешь понимать, то видишь, что у россиян все пробуксовывает по всем направлениям, и они не просто так порой и Гаагу вспоминали. Маргарита Симоньян упоминала Гаагу… Один генерал у нее сидел, и Соловьев открытым текстом говорит: "О каком ядерном ударе вы говорите в Париже или Лондоне? Вы что, не понимаете, что у нас есть ядерное оружие и у них есть ядерное оружие?" То есть если мы уничтожим их, они уничтожат нас. А этот идиот говорит: "Мы попадем в рай". Это такая ерунда, это непонимание того, что реальная политика совсем по-другому делается. Есть Китай, Индия, США – это относительно ядерной тематики. Эта тема в РФ пошла потому, что им все четко объяснили, а вся эта пропаганда не стоит выеденного яйца, потому что действует на основе инструкций, которые спускают сверху.

Совсем другое дело – как выглядит реальная политика.

Сегодня в России все идет к краху. Все это можно завершить сегодня, довести до конца, как это произошло с Гитлером во Второй мировой войне.

Какой путь выберет военно-политическое руководство той же России, точно сказать нельзя, потому что нет консолидации, как в украинском обществе.

Вот если кто спросит меня или любого украинца – все понимают, что в Украине сегодня никто - ни президент, ни генерал Залужный, никто из подчиненных – не согласится на мирный договор с Россией за пределами границ 1991 года. Мы прекрасно понимаем уже, что эта граница осталась в истории. Поэтому ни президент США, ни премьер-министр Великобритании, ни какой-нибудь уважаемый союзник Украины не предложат разговоры на эту тему. Думаете, этого не понимает Россия? Понимает. Другое дело – что им делать в этой ситуации? Они понимают, что Путин пойдет до конца, а если так будет, то они пойдут с ним толпой.

В 1945 году такая же история была в кругу Гитлера, и попытки убийства также были: например, полковник Штауфферберг, а до этого многие другие. Ответные процессы будут и в России. Поэтому они планируют мобилизацию. Но мобилизация и не останавливалась, она регулярная, просто закрытая, а есть публичная. В РФ боятся эксцессов, которые были во время мобилизации в Дагестане, в Чечне, когда миллионы стали убегать.

Сегодня в России все трещит по швам, но они боятся пока. Но будут держаться, сколько будет возможно, и я точно знаю, что Путин будет идти в этом вопросе до конца. Другое дело – как на это будут реагировать другие. Может, эти кадровые перестановки для этого и сделаны. Может, кто-то посоветовал, что таким образом можно будет что-нибудь сделать. Возможно, на время его уберут, а кто-то другой придет на его место, чтобы создать видимость того, будто РФ готова пойти на какие-то возможные переговоры. В РФ кризис идет однозначно, это видно невооруженным глазом, потому что у них нет "подкормки".

Здесь главные роли играет Китай. Если бы он принял сторону России, тогда ситуация была бы иной, но Китай дрейфует совсем в другую сторону.

Его жесткая нейтральность все ближе к США, поэтому внимательно следите в ближайшие дни за визитом делегации Блинкена в Пекин. И, кстати, новый министр иностранных дел Китая – бывший посол Китая в США. Поэтому тональность МИДа в последнее время очень резко меняется в сторону лояльности, мягкости по отношению к Западу и в сторону определенного удаления от той же России. Исходя из понимания того, в каком состоянии находится та же Россия, мы должны реагировать на все те информационные вопросы, которые слышим.