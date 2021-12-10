Россия шантажирует Украину и требует прямых переговоров с боевиками, перемирия и обмена пленными не будет, - Казанский

Об этом Казанский сообщил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Россия системно на предложения Украины подписать и согласовать прекращение огня заявляет, что она не является стороной конфликта, поэтому ничего не будет согласовывать. Это их позиция, которая не является новой. РФ так играет с нами уже 7 лет, пока идет война: почему вы обращаетесь к нам, нас там нет, мы не участвуем. Таким образом Россия постоянно свидетельствует, что с ними невозможно договориться, ведь они все время клеят дурака", - отметил Казанский.



Относительно обмена пленными журналист отметил, что положительных новостей нет, и добавил, что Россия использует вопрос обмена как фактор политического давления на Украину.



"Если мы можем назвать конкретные фамилии пленных украинцев, знаем продолжительность пребывания в плену, то с той стороны – никто не знает никаких фамилий. Они совершенно не поднимают эту тему в своих медиа, вообще не упоминают о пленных. На самом деле Россия этим пользуется. Россияне понимают. , что для нас это важно и этим пользуются – шантажируют нас в политическом плане", – сказал Казанский.



Журналист подчеркнул, что главное требование России – чтобы Украина вела прямые переговоры с представителями "ЛДНР".



"Одним из элементов шантажа со стороны России является закрытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Хотя от этого в первую очередь страдает не украинское правительство, а сами жители Донбасса, которых они, как сами заявляют, защищают и спасают от Украины". Эти русскоязычные жители Донбасса и страдают, ведь их закрыли в ОРДЛО как в мышеловке.Украина постоянно поднимает вопрос разблокирования КПВВ, а ведь они выдвигают совершенно странные требования. Когда же удается договориться и Украина открывает КПВВ, то боевики этого не делают.К примеру, в городе Счастье с нуля построили Центры предоставления административных услуг, чтобы жители оккупированных территорий могли выехать и получить документы Боевики просто видят это и не открывают КПВВ, ведь понимают, что с их стороны это будет выглядеть проигрышно: у них развал, разруха, у нас все обустраивается именно для жителей ОРДЛО, то есть Украина к людям относится гораздо лучше и демонстрирует это своими действиями, а боевикам остается действовать привычными для них методами: ограничено ния прав и свобод, запрета и насилия", - сказал Казанский.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Вооруженные силы РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернули работу агитационных групп, распространяющих пропагандистские материалы с призывом идти на военную службу к оккупантам.

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