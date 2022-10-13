Об этом в интервью Reuters заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, в среду Москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложила список претензий. Их обсудят во время встречи представителей Организации с российской стороной в Москве в воскресенье.

"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит – экспорта российского зерна и удобрений – тогда, простите, нам придется посмотреть на это по-другому", – сказал Гатилов.

Отвечая на вопрос, может ли Россия не поддержать продление "зернового соглашения", он сказал: "Есть такая возможность... Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и честно выполняться всеми сторонами".

Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту как пример "террористических актов", "осложняющих достижение политического решения" между Россией и Украиной.

Какие именно претензии Россия высказала ООН, неизвестно. Гатилов отказал предоставить копию письма, а представитель генсека Стефан Дюжаррик лишь заверил, что между сторонами "зернового соглашения" продолжается диалог.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления России и призвал мир дать четкую реакцию Москве на ее шантаж. Об этом он написал в Twitter.

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и угрожает Черноморской зерновой инициативе", – написал он. Кулеба подчеркнул, что Украина не выдвигает никаких дополнительных требований и хочет, чтобы коридор работал.

"Я призываю все государства и организации четко дать понять Москве: шантаж должен прекратиться и Россия не имеет права подвергать опасности миллионы людей. Мой призыв особенно касается государств, зависящих от экспорта украинского зерна", – добавил он.

Напомним, в июле при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило разблокировать Украине экспорт зерна из черноморских портов, закрытых с момента вторжения России. Москва получила гарантии для собственного экспорта зерна и удобрений. Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис, но Россия неоднократно жаловалась на его выполнение, утверждая, что он все еще наталкивается на трудности при продаже удобрений и продовольствия.

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