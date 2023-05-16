Об этом пишет Укринформ.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Россия до сих пор делает вид, что она проигрывает в черноморском соглашении.

"Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности таких жалоб со стороны государства-агрессора, который был и остается единственной угрозой для поставок продовольствия на Черном море", - сказал Кислица.

Он отметил, что экспорт российской пшеницы в январе-феврале 2023 почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Поэтому мы считаем эти спекуляции попыткой отбелить целенаправленные действия России, направленные на использование поставок продовольствия в качестве оружия, и призываем международное сообщество дать решительный ответ", – добавил он.