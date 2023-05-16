Россия шантажирует мир срывом "зернового соглашения", вместо этого удвоила собственный экспорт, - Кислица в ООН
Страна-агрессор РФ спекулирует на "зерновом соглашении", препятствуя украинскому экспорту и делая вид, что "проигрывает" от этой ситуации. Россия же удвоила продажу собственной продукции
Об этом пишет Укринформ.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Россия до сих пор делает вид, что она проигрывает в черноморском соглашении.
"Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности таких жалоб со стороны государства-агрессора, который был и остается единственной угрозой для поставок продовольствия на Черном море", - сказал Кислица.
Он отметил, что экспорт российской пшеницы в январе-феврале 2023 почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Поэтому мы считаем эти спекуляции попыткой отбелить целенаправленные действия России, направленные на использование поставок продовольствия в качестве оружия, и призываем международное сообщество дать решительный ответ", – добавил он.
- Координатор ООН по чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс призвал Россию и Украину к продолжению поиска компромисса по "зерновому соглашению" после того, как переговоры зашли в тупик.
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