Россия шантажирует мир, блокируя экспорт зерна из Украины, - Блинкен
Россия блокирует экспортное украинское зерно с целью шантажировать мир обострением продовольственного кризиса
Об этом сообщил Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, выступая на круглом столе в Вашингтоне, цитирует Укринформ.
"Президент Путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или искажить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж", - говорится в сообщении.
Глава Госдепартамента США также заявил, что Россия "обворовывает украинских экспортеров зерна" для того, чтобы самой продать зерно и извлечь из этого выгоду.
В этой связи Блинкен подчеркнул, что Россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки, даже если они находятся далеко от войны.
Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".
- Накануне глава европейской дипломатии Боррель заявил , что ракетными ударами по Украине Россия приближает глобальный продовольственный кризис в мире.
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