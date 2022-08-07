Канцлер Шредер, притворившийся в свое время политическим трупом, смотался к своему лучшему другу Володе, и тот, насколько я понимаю, уполномочил его передать определенные сигналы, что война была ошибкой. Что он готов вступать в переговорный процесс и т.д. и т.д. Я не знаю, где самодеятельность Шредера, где действительно какие-то сигналы, но, как мы понимаем, бывший канцлер Германии довольно неглупый человек. Если он пошел на такой шаг, это значит, что Путин хочет продать сразу несколько кейсов – один Европейскому Союзу, ну а второй Украине. А что-то и Соединенным Штатам. Как вы видите ситуацию?

Я думаю так и есть. Во-первых, Шредер является давним лоббистом. Все с ним ясно. Он променял репутацию на деньги. Ничего нового мы о Шредере не скажем. Подходит ли Шредер для озвучивания этой позиции – переговорной, торговой позиции? В полной мере. Он очень устраивает Путина. Поскольку он ему доверяет. Личность, европейский политик, пусть хоть и экс-канцлер. Тем не менее, он подходит для озвучивания этой позиции. Ведь почему именно Шрёдер? Сейчас идет спор из-за этой турбины "Северного потока – 1". Не 2, а 1, в котором прекратилась прокачка под предлогом поломанной турбины Сименс. И даже Шольц пытается донести, что, пожалуй, пора уже забирать турбину, ведь им нужен газ. Мы все это видим, и на фоне этого Шредер встречается с Путиным. То есть, он не просто приехал. А встречается с Путиным, а после встречи озвучивает идею о том, что Москва склоняется к мирным переговорам и использует стамбульский формат зернового соглашения. То есть, уже есть положительная практика: вот, давайте мы с вами договоримся по газу, а тогда уже все возможно и по другим вопросам тоже.

Я думаю, что здесь два очень важных аспекта, которые связаны. Европе, с грядущей зимой, с потребительским кризисом энергоносителей следует позаботиться убедить Киев пойти на эти переговоры. Вот, пожалуйста, формат уже есть: вот Стамбул, вот Эрдоган. Чтобы избежать энергетического кризиса зимой, нужно договориться с Москвой, которая в эти договоренности включает не только какие-то газовые и экономические вопросы и всякие другие, а прежде всего политико-военные. На чем и настаивала Москва и при заключении Стамбульских соглашений. Они также настаивали, это уже подтверждено, на прекращении огня на Юге. Не на Востоке – на Юге, чтобы не допустить контрнаступления сил ВСУ, которые намерены деоккупировать правый берег Днепра.

И сейчас с другой стороны зашли, попробовали мирный план. Помните, Драги был? Были и другие до этого инициативы при посредничестве Эрдогана и даже ушедшего премьер-министра Израиля Бенета. Но это не получилось. А вот сейчас они пытаются использовать газовый шантаж и даже поднимают спотовые цены почти до $2 500 за кубометр газа. А как это им поможет в войне, когда санкции и все остальное, есть позиция Запада жесткая? А вот мы видим как. С разных сторон давят для того, чтобы убедить Украину принять статус-кво. И упоминание о Крыме здесь не случайно, потому что Крым...

Например, попытаются сделать Пушилина вице-спикером Верховной Рады.

Да, представляете – Пушилин. Как это компонуется, в принципе – никак. Такой, как Пушилин, в ЕС или в Швейцарии сидел бы за решеткой всю жизнь. Конечно, это все специально говорится с целью – почему бы и нет – через формулу референдума перейти к форме конфедеративного государства, что будет предусматривать некие этапы реинтеграции. Но я думаю, это ничтожная попытка втянуть в переговоры. А на самом деле цель та же – присоединить уже оккупированные территории к России, они от этого не откажутся. Все эти «заманухи» на переговоры, о том, что «нет-нет, мы не заберем, это просто будет конфедерация», рассчитаны на идиотов. Я не знаю, кто на это купится, потому что мира это не даст, государство не соберет, суверенитет не усилит. Потому что в пакете с этой мнимой конфедерацией идет как раз демилитаризация, невступление в НАТО, сокращение армии, признание российского статуса Крыма и весь набор, который мы уже слышали. То есть, это капитулянтская программа. На другую Кремль просто не соглашается. Он мог начать переговоры немедленно, ему Зеленский предлагал встретиться. Но ведь он отлично понимает, с каким набором приедет Зеленский. Зеленский скажет: отводи войска на момент 24 февраля, это во-первых. Во-вторых, начинаем переговоры о статусе и Крыма, и Донбасса. А тогда уже подумаем, как со всем этим быть: страна в руинах, дома, мосты – давайте считать. На это Путин согласиться не может, потому что часть этого пакета - отмена санкций, которые очень чувствительны.

Это раз, а второй момент: я очень слабо себе представляю, как Путин, Патрушев и компания Бортников будут продавать это все дело. И, соответственно, возможно, сейчас Путин хочет повысить максимально градус своих требований. А с другой стороны, я думаю, что они очень хорошо понимают, чем закончится для них освобождение от вонючих оккупационных войск правобережья Днепра под Херсоном – это будет колоссальное поражение.

Показывая свой страх перед возможной деоккупацией, освобождением Херсона, они только добавляют чувство напряженности и страха. Если это произойдет, обвал будет еще сильнее, потому что они его уже подготовили своими реакциями. Боясь этого, передислоцируя туда войска, пытаясь контрнаступать – они собираются на днях отправляться на Запорожье, Николаев и Кривой Рог, мы так себе предолагаем, опираясь на публичные источники, оно достаточно похоже: мы двинемся вперед, пока ВСУ будут заниматься попыткой отбить эту новую атаку, таким образом, оттянется момент возможного начала операции по деоккупации правого берега Днепра.

Я думаю, что это ключевой момент в этой ситуации, потому что все понимают, что битва за Херсон будет определяющей в этой войне. Если Украине действительно удастся деоккупировать Херсон, тогда вы понимаете, как это связано, а зачем тогда все? Зачем положены десятки тысяч жизней, если вы не в состоянии были даже защитить Херсон, захваченный в первые недели войны? Спрашивается, ради чего вся эта история начиналась, если вы и Киев не захватили и Херсон не удержали? Да, у этого есть опасность переброски трансформации на внутренний контур, чтобы свое наэлектризованное пропагандой население вдруг испытало такое разочарование – как же так? Что это такое? У нас здесь и те погибли, и те, а вы и военные никакие и стратеги никудышные, да еще и весь мир теперь против Москвы: и санкции, и сегрегация идет полным ходом – политическая, конечно, сегрегация, не персональная. И все это, безусловно, влияет на страхи, добавляет страх Кремлем.

С другой стороны, мы понимаем так, что Кремль, возможно, играет в так называемый хасавюртский сценарий, когда они потерпели поражение на поле боя во время русско-чеченской войны. Тогда они тем или иным способом, не мытьем так катаньем заключили, склепали, склеили хасавюртский мирный договор, который за пару лет разорвали и открыли снова военную кампанию. Соответственно, возможно, сейчас все движения Шредера - и не только Шредера, трудно сказать, кто там на самом деле передает записочки из Кремля и в переговорные группы, - возможно, они сейчас устали и понимают, что войска русские увязли, что нет уже такого блицкрижного чуда, на которое они рассчитывали. А тяжелая кампания – это много трупов, это ведь не только Бурятию, не только Дагестан – все уже, начинают пенсионеров собирать из Санкт-Петербурга, Москвы и так далее. А больше трупов – больше вопросов.

Во-первых, уже не один план сломался. Потому что, конечно, план блицкрига, такого молниеносного, на кураже, на марше быстро, за 72 часа или за неделю, очистить столицу со всеми последствиями в Центральной Украине – этот план однозначно пошел за водой. Что касается плана повторного блицкрига дойти до границ «ЛНР/ДНР», по крайней мере, если с Луганской областью это вышло, то с Донецкой пока мы не видим того, чтобы Москва быстро добилась этого успеха. В остальном ситуация остается неопределенной. И что здесь важно, что происходит накопление сил Украиной. Потому что Запад помогает Украине оружием, разведданными, организационными, военными вопросами. Запад тоже участвует в планировании операций, я бы этого не исключал. Это говорит о том, что Запад будет продолжать это делать, а у Москвы резервы тают.

Относительно всех создаваемых батальонов, так называемых региональных батальонов – мне пишут многие из России, как бизнесменов заставляют размещать рекламу, помогать финансово этой работе – в регионах набирать всех этих добровольцев на отправку на фронт в Украину. Происходит это не очень быстро, то есть не совсем уж так, что никого не могут набрать, людей 200 тысяч находится, но это все не тот состав. Профессиональная подготовка явно ухудшается, возрастные критерии – все это не способствует уверенности Москвы, что задачи, которые они ставят перед вооруженными силами РФ, будут выполнены. И поэтому они на опережение пытаются разыграть несколько карт, в том числе мирную, и по возможности как-то этот вопрос продвинуть военным путем: мол, мы сейчас быстро займем какие-то города, территории и тем самым заставим Украину, ее мирное гражданское население пойти на уступки и признать аннексированные территории, статус-кво де-факто русскими со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что не безграничные резервы Москвы, вот в чем дело.

Марк, вы общаетесь со своими корреспондентами из России, что они говорят? Социология социологией, но если люди действительно ищут защиты и обращаются за правовой помощью, это означает, что начинается, возможно, некий процесс.

Нельзя такой вывод делать. Пришло на телефон письмо из моей родной Самары, я его читаю сейчас. Письмо от какого-то человека, он подписался, имеет имя, отчество, фамилию. Это бизнесмен, я не буду называть его имя в эфире, он назвал свою компанию. Он показал, что открытки и письма из администрации идут – нужно распространять такие плакатики: наше будущее, вступайте в ряды самарского батальона. Здесь много таких плакатиков, я у себя в телеграм-канале опубликовал, кому интересно, вместе с письмом ответственного лица - можете зайти посмотреть. То есть, о чем это свидетельствует – о том, что все не блестяще складывается. Потому что как пенсионер может воевать или преступник, которых сейчас через ЧВК Вагнера набирают?

Я представляю себе логику уголовника, которого через УДО провели и дали автомат. Что он сделает в первую очередь – отрежет голову своему сержанту, чтобы селать ноги.

И это тоже. Они сейчас работают в колониях с бывшими сотрудниками, которые сами когда-то были взяты за мошенничество, за насилие, это сотрудники полиции, бывшие военные. Это первичный состав, они имеют подготовку – кто-то после армии, после Чечни, или еще после чего-то. Это первый контингент, это не совсем отмороженные рецидивисты. Дойдет и до этого, конечно, потому что так двух зайцев убиваешь: пополняешь ряды войска, а с другой стороны – избавляешься от хлама. Это масштабная утилизация. 450–500 тысяч, по разным оценкам, сидят в колониях в России, все разную цифру называют. Представляете, такое количество преступников спровадить на тот свет, проредить зоны – это хорошо. А плюс малые народы – буряты, тувинцы, якуты. То есть, ты тратишь северные, азиатские народы, выметая из них кумулятивный материал.

Марк, помните, был такой в доисторическую эпоху деятель с фамилией Сурков. Он написал перед началом военной кампании нападения на Украину, что империя, чтобы выжить, должна выбрасывать энергию наружу. Так вот, теперь мы понимаем, что сейчас эта энергия будет возвращаться в лице тех самых бурят, дагестанцев, петроградцев, которые будут возвращаться. И все эти ужасные сценарии довольно позорного имперского фильма «Брат-2», да и «Брат-1», будут повторяться сейчас в реалиях. То есть вся эта ужасная кумулятивная энергия заходит внутрь.

Это уже происходит, хоть и не массово. Все, кто прошел боевые действия на территории России – уже есть статистика по уголовным действиям именно этой категории: которые воевали месяц-два, кто ранен, у кого контракт истек, кто срочную службу закончил – там и такие были. В первые месяцы, март-апрель, кого-то уже начинают демобилизовывать, потому что они говорили, что «не было срочников». На самом деле срочники были, потом они начали срочников неохотно держать на расстоянии, контрактниками в основном заполнять, чевекашниками. Плюс оттуда интенсивная мобилизация на Донбассе, плюс «Л/ДНР» – просто со срочниками аккуратнее, потому что визга слишком много. Хотя они все равно погибали. Помните историю Скрипца и его отпрыска. Он получил свидетельство о погибшем, например, смерти на крейсере "Москва". Что он делал на крейсере "Москва"? Если вы воюете, в зоне войны ваш крейсер, то кто сказал, что только крейсер там находится со срочниками? А разве срочники не работают на передовой, не находятся в тылу в связи с выполнением каких-либо задач? Действительно, пополнять личный состав можно только таким материалом, как делинквент, что означает "человек, склонный к совершению преступления", потому что такому человеку что тут, что там терять нечего. Логика понятна: тут я живу в грязи, может, там что-то будет не так. Но ведь он возвращается. С ощущением, что он стал другим, что он уже не просто некий отброс общества.

Для Кремля было бы лучше, чтобы эти люди не возвращались. Не то чтобы они здорово переживали о криминализации общества из-за вернувшихся ветеранов – просто они неизвестно куда направят свою энергию, это непредсказуемо. Они и на Кремль могут направить, начать взрывать все без разбора с чувством своего права.

Непрогнозируемость – ключевое слово. Непрогнозируемость тех людей и Кремля – убийство в Оленовке, которое сейчас пытаются замаскировать под обстрел или еще под какую-то лабуду. Появляется информация, что якобы хотели уничтожить всех остальных. И это накануне шредеровских "сигналов". Марк, поделитесь своими наблюдениями: зачем пошли на это беспрецедентное преступление, сравнимое с убийством пленных в Катыни? Это сделал в свое время сталинский НКВД. И сейчас они пошли тоже на это ужасающее преступление, чтобы что? Они и так людей держали в концентрационном лагере под автоматами.

Пример Катыни, где 5 тысяч офицеров были убиты, очень показателен, потому что и там отрицали авторство этого преступления. Никогда не признавали. Немцы когда захватили Катынь, территорию Смоленской области, они провели расследование.

При участии Международного Красного Креста, кстати.

Именно так, участвовал в расследовании Красный Крест, все было выяснено – черепа, отстрелянные гильзы, все было понятно. Но они до последнего возражали, только когда уже невозможно было, во время перестройки горбачевской, было принято соответствующее постановление Верховного Совета, где признавалось, что действительно вина за это лежит на Сталине, НКВД и предыдущем режиме. Впоследствии это снова стали отрицать, сейчас снова пошли по линии того, что не все так однозначно, чего это мы должны быть виноваты, а польские офицеры вообще провинились перед нами, то есть правильно их убили.

Что касается Еленовки, они также говорят: "Азов" – террористическая организация, они день назад приняли в Верховном суде такое решение, что это фашисты, которых нужно истреблять. Целое посольство России в Великобритании опубликовало официально, что да, их нужно истреблять. В такой атмосфере я нахожу объяснение, что это бросили Молоху на казнь. Показать, что не надо нам рассказывать, что мы их не расстреливаем, жалеем – вон ведь видите, убили. То ли 50, а может, и сто. Я даже не знаю, какая цифра. Убили для вас, наслаждайтесь. Это еще и для внутреннего потребления. Я заметил, что в случае отрицания – это всегда двуличие: это не мы, это сами украинские бандеровцы обстреляли хаймерсами. Но, вместе с тем, такое себе смягчение возникло относительно того, что их жажду убийств утешили – Соловьева и другой мерзости: смотрите, 50 человек, сто человек взяли и отдали вам, на блюде принесли, удовлетворите уже свою жажду уничтожения азовцев. Мне кажется, что это история для внутреннего потребителя. А как сигнал это сигнал долгоиграющий, в том смысле, что должен вызвать какую-то реакцию в украинском обществе – не брать в плен, убивать военнопленных, резать и т.д., чтобы можно было говорить: чего вы нас упрекаете в жестокости.

Я просто глубоко убежден, что никакого запуска не было, потому что эта территория, и особенно зона боев, на Донетчине, не так далеко линия фронта, поэтому она сверху вниз просвечивается американскими спутниками с системами наблюдения. И любые запуски ракет, "хаймерсы" это или не "хаймерсы", это даже не ракеты – артиллерийские снаряды, фиксируют придирчиво. И в момент кульминации, когда там расследованием будет доказано: "да, вот ракета, сами обстреляли", – американцы скажут: все, хватит, мы долго наблюдали, вот вам спутниковые снимки, которые докажут, что никакого запуска не было.

В общем, будет история с Боингом – потом они начнут рисовать те или иные показания какого-то очередного Гиркина-Стрелкова и так далее и будут пытаться увести это куда-то в сторону. Но, Марк, я забыл вас поздравить: третья мировая война не началась. Об этом стоило бы говорить с самого начала нашей виртуальной встречи, но в любом случае Пекин, как любит говорить наш общий знакомый Андрей Пионтковский, Пекин "моргнул". И с Пелоси все окей, и на Балканах как-то все улеглось. Так что не удается снять с повестки дня мировой Украину. Но в любом случае, как вы думаете, мы прошли очередную точку бифуркации пару дней назад – как это сейчас будет глобально развиваться?

Сразу скажу: перспектива есть у конфликта только в Нагорном Карабахе. То, что дойдут до Лачинского коридора азербайджанские войска, вот у этого конфликта действительно перспектива, потому что там все стороны вовлеченыные так решили – Эрдоган с Путиным, Баку, а Ереван ничего не может противопоставить, у него ничего нет.

Ему нечем заплатить?

Просто нет ничего: нет оружия, ничего, и Москва все свои гарантии безопасности, защиты территорий, которые Армения считает своими, союзными, подразумевается Нагорный Карабах, – этот вопрос снят. Будет очищен весь Лачинский коридор, и все это будет очищено, на мой взгляд, азербайджанцами от армян. Я не очень вижу, как это может измениться, потому что есть глобальная договоренность Анкары и Москвы.

Что касается Пекина, я сам прогнозировал публично, говорил, что уверен, что до Третьей мировой войны дело не дойдет и Пелоси посетит Пекин.

Тайвань. В Пекин она не долетела. В Пекин – на "абрамсах", как говорит Бабченко.

Да. Сейчас это все символично – обмены, все эти учения, обстрелы, идущие за территорией Тайваня, к территории Тайваня из провинции Фуцзянь, это все называется "бить по хвостам". Я считаю, что весь этот сценарий был обсужден, согласован в разговоре Байдена и Си Цзиньпина – они два с половиной часа разговаривали за два дня до визита Пелоси. Я считаю, Пекину что-то дадут взамен. Сейчас мы увидим через некоторое время – Пекин что-нибудь получит от США. Чтобы потушить все это, мы увидим какое-то потепление, встречу, "ну, надо как-то".

В Хабаровске очень сильно напряглись.

Я думаю, они это давно решили. Даже еще ничего нет, а Дальнему Востоку и Восточной Сибири уже плохо. Причем там вопрос только в том, сами принесут на блюдечке или иным образом это произойдет. Потому что судьба Восточной Сибири и Дальнего Востока, если не изменить вектор развития России, предопределена. То есть там уже все так плохо, что уже ничего не изменить. Что это значит? Во-первых, Китай не собирается своим будущим расплачиваться за притворные принципы по поводу немедленной интеграции Тайваня. "Одна страна – две системы" – эта формула в случае Тайваня будет жить еще очень долго, это не завтра произойдет. Во-вторых: может ли быть разменной монетой в торгах Россия? Безусловно. Не Украина – Россия. Не Украина. Потому что представить себе, что вдруг Пекин захочет поддержать Москву в войне с Украиной – непосредственно или оружием или еще как-то – я трудно себе представляю. А что вместо? Что они за это получат? Ну ладно: они поддержали Москву. А Москва им что дает? Отдает Хабаровск? Ну, тогда можно поговорить. Но что вы можете дать Пекину? Ой, мы нефть дадим. Да вы ее и так дадите. Газ? Вы его и так дадите. У вас выхода нет, вы все равно будете с Пекином этим всем обмениваться, еще и в ущерб себе, потому что другого способа у вас нет, вы закрыли себе все возможности. Поэтому действительно больше всего проиграть может Москва. Может, да, а может, и нет, но рассчитывать, что вдруг Пекин после этой, как в Москве пишут, "попытки унижения", "провокации" и т.п., неожиданно бросится в объятия Москвы, – я очень тяжело себе представляю. Более того – там ожидается смена руководства, потому что выборы скоро у них внутри КПК. И у них премьер – такой себе прогрессист, экономист, говорит, что нам вообще это не нужно, наша экономика важнее всех этих геополитических страстей, давайте-ка заниматься и не доводить до предела, не забывайте о 750 млрд торгового оборота с США и такойм же с Европой. А с Россией – 150 млрд. Это не говоря об инвестициях, технологиях и остальном, что и так известно. Зачем нам это? И эти голоса не так уж и не слышны, в Китае тоже происходит внутренняя дискуссия приглушенная, что вообще зачем нам доводить себя до положения Москвы. Ради чего, что мы стремимся получить – Тайвань? Так оно того не стоит.