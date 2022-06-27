Россия шаг за шагом втягивает Беларусь в войну, - ГУР
Представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий заявил, что кремль не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной
Об этом Вадим Скибицкий сказал в эфире всеукраинского марафона.
Украинские разведчики сообщают, что у белорусов остается меньше места для маневров и поиска отговорок из-за нежелания воевать против Украины, — рассказал Скибицкий.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусы предоставляли российским кафирам аэродромы, инфраструктуру и территории. Теперь белорусы отдают кафирам свои боеприпасы и оружие, которые будут использоваться против ВСУ и мирных украинцев.
"Раньше они били по Украине "Искандерами" и оперативно-тактической авиацией, а сейчас используют всю линейку оружия. Таким образом, Россия шаг за шагом втягивает Беларусь в войну", — сказал Скибицкий.
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