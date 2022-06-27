Об этом Вадим Скибицкий сказал в эфире всеукраинского марафона.

Украинские разведчики сообщают, что у белорусов остается меньше места для маневров и поиска отговорок из-за нежелания воевать против Украины, — рассказал Скибицкий.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусы предоставляли российским кафирам аэродромы, инфраструктуру и территории. Теперь белорусы отдают кафирам свои боеприпасы и оружие, которые будут использоваться против ВСУ и мирных украинцев.

"Раньше они били по Украине "Искандерами" и оперативно-тактической авиацией, а сейчас используют всю линейку оружия. Таким образом, Россия шаг за шагом втягивает Беларусь в войну", — сказал Скибицкий.

Журналист Виталий Портников считает, что если Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, военные Белоруссии его выполнят.

Журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский рассказал в эфире Еспресо, что Путин создает в Беларуси российские военные базы.

Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы блокада Калининградской области РФ похожа на объявление войны.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передаст Беларуси оперативно-тактические комплексы "Искандер".

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