Россия сейчас в решающей фазе исчерпания возможностей в Донецкой области, - Згурец
РФ не продвинется в случае захвата Бахмута, ведь находится на решающем этапе исчерпания сил в Донецкой области
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
Он отметил, что РФ продвигалась к Бахмуту 40 км в течение девяти месяцев. В среднем – 4 км в месяц. Россияне исчерпали наступательный потенциал и не могут захватить город из-за плотной обороны.
"Если мы говорим о Славянске и Краматорске, то там еще не менее 20 км линии обороны, которая так же защищена. Я думаю, говорить, что враг имеет потенциал, чтобы после охвата Бахмута продвигаться дальше, - переоценка возможностей РФ на текущем этапе. Я думаю, сейчас все усилия врага на пяти направлениях первой фазы наступления на Донбассе, которая началась 8 февраля, находятся в решающей фазе с точки зрения исчерпания возможностей российских сил", - подчеркнул Сергей Згурец.
Эксперт добавил, что Бахмут важен для сдерживания и сковывания оккупантов, но продвижение РФ на значительное расстояние за город не имеет потенциала.
- 8 марта ISW сообщил, что в случае гипотетического захвата РФ Бахмута истощенным боями в Донецкой области россиянам придется выбирать между наступлением на Константиновку и Краматорск и продвижением на Славянск.
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