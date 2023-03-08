Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

Он отметил, что РФ продвигалась к Бахмуту 40 км в течение девяти месяцев. В среднем – 4 км в месяц. Россияне исчерпали наступательный потенциал и не могут захватить город из-за плотной обороны.

"Если мы говорим о Славянске и Краматорске, то там еще не менее 20 км линии обороны, которая так же защищена. Я думаю, говорить, что враг имеет потенциал, чтобы после охвата Бахмута продвигаться дальше, - переоценка возможностей РФ на текущем этапе. Я думаю, сейчас все усилия врага на пяти направлениях первой фазы наступления на Донбассе, которая началась 8 февраля, находятся в решающей фазе с точки зрения исчерпания возможностей российских сил", - подчеркнул Сергей Згурец.

Эксперт добавил, что Бахмут важен для сдерживания и сковывания оккупантов, но продвижение РФ на значительное расстояние за город не имеет потенциала.