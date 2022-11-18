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Война с Россией: хроника
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Эксклюзив

Россия сейчас слаба, и мы готовы выступить за свою свободу и независимость, - сын экс-президента Ичкерии Масхадов

18 ноября, 2022 пятница
18:44
война с Россией

Сын экс-президента Ичкерии Анзор Масхадов призывает людей других народов стать рядом с Украиной, ведущей священную войну на своей родной земле

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Все события, которые сегодня происходят в мире и Украине, и есть наш шанс, чтобы стать рядом с Украиной и дойти до победы над российскими террористами. Именно это мы и делаем, наши батальоны воюют против оккупантов РФ, также мы работаем с чеченским обществом, чтобы в один прекрасный день выступить, и мы готовы сегодня выступить, потому что Россия сейчас не так сильна как раньше, она уже слаба. в России, а именно мобилизация, направленная на войну, абсолютно не нужна другим народам", – отметил сын экс-президента Ичкерии.

Анзор Масхадов добавил, что на российско-украинскую войну отправляют бурят, башкиров, дагестанцев, чеченцев и представителей других народов, которым не нужно воевать, потому что это не их война.

"Мы работаем в информационном поле в этом направлении и проясняем людям разных народов, что не надо туда лезть, потому что идет не наша и не ваша война, а это интересы и личные амбиции Путина. Призываем людей, чтобы они стали рядом с ведущей Украиной, которая ведет священную войну на своей родной земле", - подчеркнул Масхадов.

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