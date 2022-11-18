Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Все события, которые сегодня происходят в мире и Украине, и есть наш шанс, чтобы стать рядом с Украиной и дойти до победы над российскими террористами. Именно это мы и делаем, наши батальоны воюют против оккупантов РФ, также мы работаем с чеченским обществом, чтобы в один прекрасный день выступить, и мы готовы сегодня выступить, потому что Россия сейчас не так сильна как раньше, она уже слаба. в России, а именно мобилизация, направленная на войну, абсолютно не нужна другим народам", – отметил сын экс-президента Ичкерии.



Анзор Масхадов добавил, что на российско-украинскую войну отправляют бурят, башкиров, дагестанцев, чеченцев и представителей других народов, которым не нужно воевать, потому что это не их война.



"Мы работаем в информационном поле в этом направлении и проясняем людям разных народов, что не надо туда лезть, потому что идет не наша и не ваша война, а это интересы и личные амбиции Путина. Призываем людей, чтобы они стали рядом с ведущей Украиной, которая ведет священную войну на своей родной земле", - подчеркнул Масхадов.

18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией

Анзор Масхадов, сын экс-президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова, выразил благодарность за важный шаг ВРУ, признавшей, что Россия оккупировала Ичкерию

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