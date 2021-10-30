Россия сейчас не готова начинать великую войну против Украины: боится "Байрактара" и реакции Вашингтона, – Фейгин

Об этом сообщил деятель российской оппозиции Марк Фейгин в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Эспрессо.TV.

"Обострение конфликта на Донбассе заметно, и Москва увидела реакцию на это. Ведь применение "Байрактара " очень болезненно было воспринято Россией. Выходит, что преимущество в позиционной войне между Украиной и Россией очень сильно зависит от технологической оснастки. И если Украина получит эти технологии, даже не от Турции, а если США предоставят еще более мощные и эффективные, каким тогда будет преимущество силы? Какова будет мотивация бойцов ВСУ в окопах? Она будет выше. И у Москвы в этом смысле будет очень мало возможностей", - отметил Фейгин

Оппозиционер отметил, что сейчас у Российской Федерации очень ограниченные возможности для обострения войны на Донбассе, ведь оккупант может нарваться на многочисленные жертвы, если украинские военные будут активнее использовать вооружение типа "Байрактара".

"Большую войну России начинать опасно, ведь Москва имеет конкретные договоренности с Вашингтоном. Поэтому РФ в очень сложной ситуации. Другое дело, что Москва не откажется от давления: россияне хотят, чтобы Киев добровольно, либо под влиянием внутренних факторов, либо внешних – со стороны Вашингтона, - прогнулся под требования по Минским соглашениям", - сообщил Марк Фейгин.

Напомним, в немецком правительстве выразили обеспокоенность использованием беспилотных летательных аппаратов в районе Операции объединенных сил после того, как украинский дрон турецкого производства "Байрактар" уничтожил пушку оккупантов. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник напомнил о праве защищаться.

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