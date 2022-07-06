Об этом сообщает The Independent.

По мнению неназванного западного чиновника, которого цитируют британские СМИ, захват Лисичанска оказал положительное влияние на моральное состояние российских войск и стал свидетельством их "лучшего взаимодействия".

Он обращает внимание на недавнее назначение генерала Сергея Суровикина командующим южной группой российских войск в Украине, которая отвечает за удержание оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей и наступление на Донбассе с юга.

"Непонятно, привело ли именно его влияние к недавним успехам в Лисичанске, но, очевидно, имело место лучшее взаимодействие между группами сил с российской стороны, чем то, что мы наблюдали на первых этапах войны", - добавил чиновник.

В то же время, собеседники британских изданий добавляют, что последние тактические успехи РФ на Донбассе не повлияют на позицию Запада по поддержке Украины. Они сомневаются, что Москва может продолжить наступление в Донецкой области.

"Потери, которые Россия понесет с каждым наступлением, колоссальны, есть очень серьезные вопросы по запасам российского вооружения и боевого духа. До сих пор крайне непонятно, выйдет ли РФ к границе Донецкой области в этом году", – добавляют они.

Чиновники Запада также указывают на роль дальнобойных систем, получаемых Украиной и начинающих приносить ей "значительное операционное преимущество, как это видно на примере эвакуации РФ с острова Змеиный и роста сокрушительных ударов по линии обороны России на Донбассе".

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