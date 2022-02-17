Россия сегодня ответит США на предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.



По его словам, РФ направит свои ответы на бумаге и в электронной форме через несколько часов.



"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", - сказал Лавров.



Министр добавил, что ответ будет опубликован. Также Лавров заявил, что требования РФ по гарантиям безопасности сформулированы на основе международных договоренностей.

Напомним, 26 января США отправили России письменный ответ по поводу "гарантий безопасности". Согласно опубликованным изданием El Pais документам, достоверность которых была официально подтверждена позже, США отказались закрыть двери для вступления Украины в НАТО, но заявили о готовности обсудить с Россией соглашения о разоружении и мерах доверия при деэскалации на украинских границах.