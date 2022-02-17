Россия сегодня ответит США на предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров
Москва в четверг предоставит ответы США и НАТО на их предложения по "гарантиям безопасности" и опубликует их
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
По его словам, РФ направит свои ответы на бумаге и в электронной форме через несколько часов.
"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", - сказал Лавров.
Министр добавил, что ответ будет опубликован. Также Лавров заявил, что требования РФ по гарантиям безопасности сформулированы на основе международных договоренностей.
- Напомним, 26 января США отправили России письменный ответ по поводу "гарантий безопасности". Согласно опубликованным изданием El Pais документам, достоверность которых была официально подтверждена позже, США отказались закрыть двери для вступления Украины в НАТО, но заявили о готовности обсудить с Россией соглашения о разоружении и мерах доверия при деэскалации на украинских границах.
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