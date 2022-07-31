Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Российская дипломатия действует по принципу "лучше, чтобы тебя боялись, чем любили". Возможно, российское правительство также играет на свою публику, демонстрируя, что Россия мощна и сильна, даже если заключает соглашения о доставке украинского зерна на мировые рынки. Это не означает, что российская риторика изменилась или что страна стала от этого менее агрессивной по отношению к Украине", - объяснил дипломат.



Мэтью Брайза отметил, что это все нелогично для людей, как мы с вами, которые считают дипломатию способом построения взаимопонимания и сотрудничества.



"Для России же дипломатия всегда является частью борьбы. Вся жизнь для России - это сплошная борьба. Поэтому сигналы, которые она посылает, часто противоречивы нам. Они считают запугивание своим важнейшим дипломатическим инструментом. И это объясняет такую странную российскую дипломатию", - подчеркнул Брайза.