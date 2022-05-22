Он поделился деталями в эфире Еспресо.

"Вчера корабли Черноморского флота ВМФ России продемонстрировали, что они уже считают воды у острова Змеиного территориальными водами РФ. Вдоль Змеиного, по нашим украинским водам, шел один из кораблей под флагом республики Того и россияне намеревались стрелять, если судно не изменит курс. Россияне прямо сказали, что это воды Российской Федерации. Остров Змеиный слишком важен для России, страна-агрессор этого даже не скрывает", - отметил Братчук.

Спикер добавил, что блокирование Россией украинских портов – это уже не создание продовольственного кризиса, а механизм влияния страны-агрессора на мировое сообщество.

"Мы видим, что продолжается блокировка украинских портов, продолжается создание искусственного продовольственного кризиса. Хотя стоит говорить уже не о кризисе, ведь это механизм влияния России на мировое сообщество. Поэтому в этом плане о. Змеиный для агрессора слишком важен: это больший контроль над северо-западной акваторией частью Черного моря", - заметил Сергей Братчук.

Начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что остров Змеиный важен для высадки десанта на территорию непризнанного Приднестровья и контроля положения на Юге Украины, однако ВСУ будут бороться за остров, где россияне наращивают военное присутствие.

ОК "Юг" сообщало, что вблизи Чернобаевки украинские военные уничтожили вражеский склад горюче-смазочных материалов, 29 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс и другую российскую технику, а также за сутки 17 мая на Юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией поражены 110 позиций.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что страна-агрессор Россия не оставляет планов окружить Одессу, привлекая войска в Приднестровье, морской десант с острова Змеиный и прорыв обороны ВСУ возле Николаева.

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