Россия сбросила на Херсонщину две авиабомбы: три человека погибли, 5 ранены
Во вторник, 2 мая, российские войска выпустили две управляемые авиабомбы вблизи села в Херсонской области. В результате обстрелов погибли 3 человека, 5 ранены
Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, армия России сбросила две управляемые авиабомбы на остров, расположенный вблизи села Велетенское в Белозерской поселковой громаде Херсонского района.
В результате атаки врага пострадали мирные жители. В том числе три человека погибли на месте, пять получили ранения разной степени тяжести.
- За 30 апреля российские войска выпустили 163 снаряда по населенным пунктам области.
- В течение 1 апреля вражеские войска 71 раз обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.
- Российские войска 2 мая покрыли огнем деревню Кизомис Херсонской области, есть пострадавшие.
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