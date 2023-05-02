Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, армия России сбросила две управляемые авиабомбы на остров, расположенный вблизи села Велетенское в Белозерской поселковой громаде Херсонского района.

В результате атаки врага пострадали мирные жители. В том числе три человека погибли на месте, пять получили ранения разной степени тяжести.