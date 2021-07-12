Россия - самое приятное разочарование Евро-2020, - украинский тренер Шаран

Об этом сообщает " Чемпион ".



Шаран уверен, что сборная России - это главное разочарование Евро-2020.



"Самое большое разочарование на Евро? Сборная России. Но это приятное разочарование. Столько пиара было перед турниром, что даже зашкаливало. На российских каналах только и говорили, какая у них сильная команда. Но я совсем не ожидал подобного сценария, тем более что за российским чемпионатом не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что не о чем говорить. Самая большая страна в мире оказалась самой слабой в футболе ", - сказал украинский тренер Владимир Шаран.

Россия завершила групповой этап Евро-2020 на последней позиции в квартете B и покинула турнир.

7 июля экс-ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо признался, что готов возглавить сборную России по футболу.

8 июля Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.