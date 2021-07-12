Россия - самое приятное разочарование Евро-2020, - украинский тренер Шаран
Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран убежден, что сборная России - это самая слабая команда, которая играла на Евро-2020
Об этом сообщает " Чемпион ".
Шаран уверен, что сборная России - это главное разочарование Евро-2020.
"Самое большое разочарование на Евро? Сборная России. Но это приятное разочарование. Столько пиара было перед турниром, что даже зашкаливало. На российских каналах только и говорили, какая у них сильная команда. Но я совсем не ожидал подобного сценария, тем более что за российским чемпионатом не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что не о чем говорить. Самая большая страна в мире оказалась самой слабой в футболе ", - сказал украинский тренер Владимир Шаран.
Россия завершила групповой этап Евро-2020 на последней позиции в квартете B и покинула турнир.
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