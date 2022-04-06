Россия – самая сильная террористическая организация. С Путиным нужно вести переговоры как с террористом, - боец ТрО Киева Фирсов
Политик, доброволец Территориальной обороны Киева Егор Фирсов считает, что Россия является сильнейшей террористической организацией, а с президентом РФ Путиным нужно вести переговоры, как с террористом
Боец ТрО рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Террорист, который противостоит нам, и террористическая страна, против которой мы воюем, - сильнейшая террористическая организация. Конечно, мир должен разговаривать с Путиным и с рашистской федерацией, как разговаривает с террористом. Но при одном условии - если весь цивилизованный мир это делает" , – отметил Фирсов.
Политик подчеркнул, что с террористами либо не ведут переговоры, как Израиль, либо эти переговоры должны вести все.
"Не бывает так, что Украина в переговорах, то есть мы отдельно выстраиваем переговоры, как с террористами. А Франция, к примеру, продолжает дипломатические коммуникации. Так не должно быть. И у нас огромная задача, миссия – тем или иным способом уничтожать всех причастных к преступлениям в Украине", - заметил Егор Фирсов.
- Напомним, российский общественный и политический деятель Марк Фейгин считает, что президент страны-агрессора России Путин пойдет на договоренности с Украиной только после поражения в войне, когда будет лежать и харкать кровью.
- По мнению президента Владимира Зеленского, война с Россией для Украины завершится только в случае победы над захватчиками и возвращении полного контроля над своими территориями.
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