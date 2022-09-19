Россия сама себя уничтожит, – профессор Ужгородского университета Шандор

Об этом в эфире Еспресо рассказал профессор Ужгородского национального университета, боец Закарпатской бригады ТрО, которая находится в Харьковской области Федор Шандор.

"Собственно, моя часть стоит в 2,5 км от российской границы. Мы в бинокль хорошо видим, что там происходит. Есть моменты, когда нужно сделать по-конфуциански - отпустить ту информацию, которую они дают по своим каналам массмедиа. Они сами себя испугают, это специфический враг - он сам себя уничтожит. К сожалению, он большой и длинный. Большой труп долго гниет", - сказал Шандор.

По его словам, мы видим последствия падения империи как в Армении и Азербайджане, так и в Украине.

"Далее мы покажем этот пример всем остальным. Надо держаться, чтобы большой массой единственности мы эту глыбу с помощью всего мира подперли и забросили в другую сторону. Мы сохранили свой социум, свой украинский культурный признак, свою ДНК и это переживем. Нам еще многое делать после победы", - подытожил профессор.