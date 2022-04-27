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Россия сама себе вредит. Урсула фон дер Ляен пообещала "немедленный, единый и координированный" ответ на действия Газпрома

27 апреля, 2022 среда
20:34
война с Россией

ЕС позаботится о том, чтобы решение Газпрома прекратить поставки в Польшу и Болгарию оказало минимальное влияние на европейских потребителей

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам заседания координационной группы по газу в среду, 27 апреля, сообщила, что и Польша, и Болгария уже получают газ из соседних стран Евросоюза.

По словам фон дер Ляен, ответ ЕС на действия Газпрома будет "немедленным, единым и координированным". Речь идет не только о поставках газа в Польшу и Болгарию. Еврокомиссия также будет работать с региональными группами государств объединения, в рамках которых страны могут немедленно помочь друг другу в случае перебоев со снабжением. Также Еврокомиссия работает над планом REPowerEU, который должен значительно сократить зависимость от ископаемых энергоносителей из России уже в этом году. Этот план будет представлен в середине мая.

Президент Еврокомиссии сообщила, что голосующая в Совете ЕС Франция намерена как можно скорее созвать заседание министров энергетики для обсуждения ситуации.

"Сегодня Кремль в очередной раз потерпел неудачу в своей попытке посеять разногласия между государствами ЕС. Эра российских ископаемых энергоносителей в Европе подходит к концу", - отметила фон дер Ляен. По ее словам, прекращение поставки газа – это шаг, которым "Россия вредит сама себе". "Кремль вредит российской экономике, потому что они отрезают себя от важных доходов", - добавила глава Еврокомиссии.

  • 26 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.
  • Премьер Чехии заявил, что самовольное отключение Россией газа для Польши и Болгарии является поводом ускорить энергетическое эмбарго РФ.
  • Белый дом нашел для Польши альтернативу российскому газу.
  • Болгария угрожает прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
  • Моравецкий назвал прекращение газоснабжения прямой атакой РФ в Польшу.

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Урсула фон дер Ляйен
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