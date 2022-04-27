Об этом сообщает Deutsche Welle.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам заседания координационной группы по газу в среду, 27 апреля, сообщила, что и Польша, и Болгария уже получают газ из соседних стран Евросоюза.

По словам фон дер Ляен, ответ ЕС на действия Газпрома будет "немедленным, единым и координированным". Речь идет не только о поставках газа в Польшу и Болгарию. Еврокомиссия также будет работать с региональными группами государств объединения, в рамках которых страны могут немедленно помочь друг другу в случае перебоев со снабжением. Также Еврокомиссия работает над планом REPowerEU, который должен значительно сократить зависимость от ископаемых энергоносителей из России уже в этом году. Этот план будет представлен в середине мая.

Президент Еврокомиссии сообщила, что голосующая в Совете ЕС Франция намерена как можно скорее созвать заседание министров энергетики для обсуждения ситуации.



"Сегодня Кремль в очередной раз потерпел неудачу в своей попытке посеять разногласия между государствами ЕС. Эра российских ископаемых энергоносителей в Европе подходит к концу", - отметила фон дер Ляен. По ее словам, прекращение поставки газа – это шаг, которым "Россия вредит сама себе". "Кремль вредит российской экономике, потому что они отрезают себя от важных доходов", - добавила глава Еврокомиссии.

26 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

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