Россия с вертолетов обстреляла Сумскую область. Выпущено 18 ракет, погиб мирный житель

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолётов, с территории РФ. Под вражеским огнем оказались: Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Великописаревская общины. Наибольшее разрушение . Повреждены дома, железнодорожные пути", - пишет Живицкий.

Во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний гражданский мужчина.

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