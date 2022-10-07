Россия с вертолетов обстреляла Сумскую область. Выпущено 18 ракет, погиб мирный житель
В пятницу, 7 октября, российский агрессор по вертолетам нанес удар по мирным жителям Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолётов, с территории РФ. Под вражеским огнем оказались: Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Великописаревская общины. Наибольшее разрушение . Повреждены дома, железнодорожные пути", - пишет Живицкий.
Во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний гражданский мужчина.
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