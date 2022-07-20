Россия с потерями отступила от Григоровки и Спорного в Донецкой области, - Генштаб ВСУ
В Донецкой области штурмовые действия вблизи Григоровки и Спорного закончились для оккупантов потерями и отступлением
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфино, Павловка и Уланово Сумской области", - пишет Генштаб.
Харьковское направление
Зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Руских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Россия нанесла авиаудары недалеко от Мосьпаново и Ртищевки.
Безуспешно пытались продвинуться в направлении поселка Питомник.
Славянское направление
РФ произвела огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других.
ВСУ снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.
Краматорское направление
Враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанесены ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска. Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.
Бахмутское направление
Боевыми действиями РФ пытается создать благоприятные условия для установления контроля за городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС.
Произошли обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и другие.
Россия нанесла авиационные удары по Покровскому. Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.
Восток Украины
"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Каменского и Новоандреевки", - говорится в отчете Генштаба.
Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. То же произошло с оккупантами, которые наступали в направлении Никольского и Новомихайловки.
Южнобужское направление
Основные усилия Россия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск в глубь временно занятой им территории. Ведение интенсивной разведки БПЛА. Ведет систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других.
Нанесены ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригорьевки.
"Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Успешно продолжает боевую работу наша артиллерия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - отмечает Генштаб ВСУ.
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