Россия с потерями отступила от Григоровки и Спорного в Донецкой области, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфино, Павловка и Уланово Сумской области", - пишет Генштаб.

Харьковское направление

Зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Руских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Россия нанесла авиаудары недалеко от Мосьпаново и Ртищевки.

Безуспешно пытались продвинуться в направлении поселка Питомник.

Славянское направление

РФ произвела огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других.

ВСУ снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

Краматорское направление

Враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанесены ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска. Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.

Бахмутское направление

Боевыми действиями РФ пытается создать благоприятные условия для установления контроля за городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС.

Произошли обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и другие.

Россия нанесла авиационные удары по Покровскому. Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

Восток Украины

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Каменского и Новоандреевки", - говорится в отчете Генштаба.

Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. То же произошло с оккупантами, которые наступали в направлении Никольского и Новомихайловки.

Южнобужское направление

Основные усилия Россия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск в глубь временно занятой им территории. Ведение интенсивной разведки БПЛА. Ведет систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других.

Нанесены ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригорьевки.

"Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Успешно продолжает боевую работу наша артиллерия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - отмечает Генштаб ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb