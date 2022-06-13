Об этом сообщает The Guardian.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Россия заработала $98 млрд (93 млрд евро). Большая часть этой суммы россиянам заплатили страны Европейского Союза. На долю ЕС пришлось 61% российского экспорта ископаемого топлива на сумму около 57 млрд евро.

Крупнейшими покупателями стали Китай – 12,6 млрд евро, Германия – 12,1 млрд евро и Италия – 7,8 млрд евро.

Россия, прежде всего, получала доходы на продажу сырой нефти ($46 млрд). За ней следуют газ, нефтепродукты, сжиженный газ и уголь.

Эксперты подчеркнули, что, несмотря на то, что российский экспорт в мае резко сократился, а страны и компании отказались от его поставки из-за войны в Украине, глобальный рост цен на ископаемое топливо продолжил обогащать Москву, а доходы от экспорта достигли рекордно высокого уровня.

По данным CREA, средние экспортные цены в России были примерно на 60% выше, чем в прошлом году. В отчете также говорится, что некоторые страны увеличили закупки у России – это Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Франция.

2 апреля Bloomberg сообщил, что Россия в 2022 году может заработать почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, если не будет введено эмбарго.

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