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Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину совершила 2500 экологических преступлений

22 октября, 2023 воскресенье
16:08
Война с Россией экология

С 24 февраля 2022 года Российская Федерация совершила 2500 экологических преступлений. Каждый день войны стоит Украине примерно €120 млн нанесенного ущерба

Об этом сообщили министр экономики Юлия Свириденко и генпрокурор Андрей Костин, передает пресс-служба Минреинтеграции.

"С начала полномасштабного вторжения россия совершила 2500 экологических преступлений. Каждый день войны стоит Украине примерно 120 миллионов евро нанесенного ущерба", - пишет Минреинтеграции.

Отмечается, что Россия должна компенсировать ущерб и ущерб, нанесенный украинской окружающей среде.

"Для этого украинские стражи порядка устанавливают стандарты расследования и привлечения к ответственности виновных за преступления против окружающей среды и экоцид", - говорится в сообщении.

  • Украинские прокуроры зафиксировали более 265 военных преступлений российских военных против окружающей среды и 14 случаев экоцида.
Общество
Украина
Россия
російська армія
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