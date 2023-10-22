Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину совершила 2500 экологических преступлений

Об этом сообщили министр экономики Юлия Свириденко и генпрокурор Андрей Костин, передает пресс-служба Минреинтеграции.

"С начала полномасштабного вторжения россия совершила 2500 экологических преступлений. Каждый день войны стоит Украине примерно 120 миллионов евро нанесенного ущерба", - пишет Минреинтеграции.

Отмечается, что Россия должна компенсировать ущерб и ущерб, нанесенный украинской окружающей среде.

"Для этого украинские стражи порядка устанавливают стандарты расследования и привлечения к ответственности виновных за преступления против окружающей среды и экоцид", - говорится в сообщении.