Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла четверть парка вертолетов Ka-52, - британская разведка
РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины потеряла 23 Ka-52, что составляет более четверти ее нынешнего парка этих вертолетов
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что с момента вторжения РФ в Украине было подтверждено по меньшей мере 23 потери российских ударных вертолетов Ка-52. Это составляет более 25% нынешнего парка российских ВВС с 90 Ка-52.
Российские ударные вертолеты, вероятно, получили особый ущерб от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, в то время как вертолеты часто работают с менее существенным прикрытием боевых самолетов, чем предусмотрено российской военной доктриной.
"Россия все еще не может получить должное преимущество в воздухе, чтобы надежно оказывать эффективную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются. Российские командиры, вероятно, все чаще прибегают к выполнению ударных миссий вертолетов высокого риска как одного из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою", - пришли к выводу в британской разведке.
- По данным генштаба ВСУ по состоянию на 24 октября украинские военные уничтожили 245 российских вертолетов .
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