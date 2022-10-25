Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что с момента вторжения РФ в Украине было подтверждено по меньшей мере 23 потери российских ударных вертолетов Ка-52. Это составляет более 25% нынешнего парка российских ВВС с 90 Ка-52.

Российские ударные вертолеты, вероятно, получили особый ущерб от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, в то время как вертолеты часто работают с менее существенным прикрытием боевых самолетов, чем предусмотрено российской военной доктриной.

"Россия все еще не может получить должное преимущество в воздухе, чтобы надежно оказывать эффективную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются. Российские командиры, вероятно, все чаще прибегают к выполнению ударных миссий вертолетов высокого риска как одного из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою", - пришли к выводу в британской разведке.

По данным генштаба ВСУ по состоянию на 24 октября украинские военные уничтожили 245 российских вертолетов .

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