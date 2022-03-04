Россия с начала нового вторжения убила 331 мирного жителя Украины, - ООН
Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 331 мирного жителя Украины в результате нового вторжения РФ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Ранены 675 человек. Среди 331 убитого человека, 19 – дети.
По данным ООН, большинство пострадавших погибло от обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.
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