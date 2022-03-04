Россия с начала нового вторжения убила 331 мирного жителя Украины, - ООН

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.



Ранены 675 человек. Среди 331 убитого человека, 19 – дети.



По данным ООН, большинство пострадавших погибло от обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb