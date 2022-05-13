Россия с начала года увеличила доход от нефти на 50%. Дальше ожидается резкий спад, - Bloomberg
Несмотря на бойкоты мировых компаний, РФ получила прирост нефтяных доходов на 50% за первые четыре месяца года – агрессор зарабатывает ежемесячно до 20 млрд долларов от продажи нефти и топлива
Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg .
Таким образом, доходы России от продажи нефти выросли на 50% за четыре месяца этого года против января-апреля прошлого года, даже несмотря на то, что торговые санкции после ее вторжения в Украину побудили многие переработчики отказаться от российских поставок.
Эксперты отмечают, что объемы продаж составили около 8 млн баррелей в день.
Поставки продолжаются на фоне приближения ЕС к консенсусу по нефтяному эмбарго против РФ. Между тем нефтяные гиганты типа Shell и TotalEnergies обязуются прекратить российские закупки. В то же время и на российскую нефть находятся покупатели, прежде всего в Азии: так, Китай и Индия забирают на себя часть грузов, которые больше не нужны в Европе.
Впрочем, в апреле ЕС оставался крупнейшим рынком для российского экспорта с долей в 43%.
Однако, как отмечают в МЭА, в России уже появляются проблемы. По оценкам агентства, поставки в прошлом месяце сократились на 1 млн баррелей в день, и эти потери могут утроиться во второй половине года. В частности, санкции ЕС против российских государственных предприятий вроде "Роснефти" вступят в силу 15 мая.
- Несмотря на длительные переговоры и деструктивную позицию Венгрии, в ЕС все же убеждены , что постепенное нефтяное эмбарго против России удастся принять в рамках шестого пакета санкций.
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