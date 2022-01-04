Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину, - Макогон
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Газпром с начала января 2022 года сократил транзит газа через Украину до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн куб. м
Об этом Макогон написал в Facebook.
"С января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации состоянием на начало газового времени составляют около 50,5 млн куб. м в сутки", - отметил Макогон.
По его словам, это будет самый низкий уровень транзита газа, начиная с конца января 2020 года.
В то же время, российский Газпром не называет причины уменьшения транзита.
- Напомним, Газпром с нового года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.49
-
EUR
Покупка 30.54Продажа 31.1
- Актуальное
- Важное