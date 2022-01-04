Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину, - Макогон

Об этом Макогон написал в Facebook.



"С января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации состоянием на начало газового времени составляют около 50,5 млн куб. м в сутки", - отметил Макогон.







По его словам, это будет самый низкий уровень транзита газа, начиная с конца января 2020 года.



В то же время, российский Газпром не называет причины уменьшения транзита.

Напомним, Газпром с нового года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину.