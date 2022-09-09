Россия с 24 февраля разрушила в Украине 127 медучреждений и повредила еще 826, - Минздрав

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, передает пресс-служба Минздрава.

В то же время министр отметил, что 62 поврежденных оккупантами объекта уже удалось восстановить.

"Сейчас мы консолидируем усилия с нашими партнерами, чтобы в первую очередь восстановить больницы, которые получили незначительные повреждения и могут быть отстроены в кратчайшие сроки. Параллельно с этим мы реализуем еще несколько проектов в Киевской и Сумской областях, где медицинские учреждения строятся фактически с нуля. Это амбулатории в Макарове, Гуровщине и Хухре", - рассказал Боруховский.

В настоящее время Минздрав рассматривает сотрудничество в нескольких инфраструктурных проектах с международной неправительственной организацией здравоохранения Project HOPE.

"Project HOPE уже имеет ряд успешно реализованных проектов по реновации украинских больниц. Усилиями организации было восстановлено 2 корпуса Ирпенской центральной городской больницы, которые Россия повредила во время оккупации региона. Также организация работает над восстановлением ряда медицинских учреждений и коммунальных аптек на Черниговщине и Киевщине". Также в ближайшее время планируется начало работы по реновации больниц в Харьковской области", - отмечает министерство.

Ранее Минздрав подписал с Project HOPE меморандум о сотрудничестве в восстановлении медицинской сферы и обеспечении украинцев лекарствами.

В августе заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко заявил, что Украина продолжает финансировать на временно оккупированных территориях более 600 больниц, с которыми удалось установить связь. Средства направляют, в частности, на зарплаты медикам.

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