Россия с 24 февраля потеряла около 31 360 оккупантов, 1390 танков, 694 системы артиллерии, 212 самолетов, 177 вертолетов и 13 кораблей, - Генштаб ВСУ

Всего за время полномасштабного вторжения на 7 июня Россия потеряла в войне с Украиной 1390 танков, 3416 боевых бронемашин, 694 системы артиллерии, 207 ракетных систем залпового огня, 96 средств противовоздушной обороны 212 самолетов, 177 вертолетов, 553 беспилотника оперативно-тактического уровня и 13 кораблей.

Также захватчики потеряли 125 крылатых ракет, 2405 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 53 единицы спецтехники.

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее, 5 июня, над городом Орехово Запорожской области украинские военные сбили российский штурмовой самолет Су-25 , а в Донецкой области - ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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