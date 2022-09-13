Россия с 2014 года потратила $300 млн для скрытого влияния на мировую политику, - СМИ
Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц в более чем двух десятках стран
Об этом сообщило издание Associated Press .
Стало известно, что госдепартамент сделал необычный шаг, обнародовав дипломатическую телеграмму, которая была отправлена в понедельник во многие посольства и консульства США за рубежом, многие из которых находятся в Европе, Африке и Южной Азии.
Телеграмма, обозначенная как "деликатная" и не предназначавшаяся для иностранной аудитории, содержала ряд тем для обсуждения, которые американским дипломатам было поручено обсудить с правительствами по поводу предполагаемого вмешательства России.
В телеграмме не называются конкретные российские цели, но говорится, что США предоставляют секретную информацию отдельным странам по этому поводу.
Высокопоставленное должностное лицо администрации отказалось сообщить, сколько денег Россия потратила в Украине.
Чиновник, проинформировавший журналистов на условиях анонимности в соответствии с правилами, установленными администрацией, отверг сравнение между деятельностью России и финансированием США СМИ и политических инициатив во всем мире. По словам чиновника, Путин тратил огромные суммы на "манипулирование демократиями изнутри".
- 11 сентября стало известно, что политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин считает , что российские пропагандисты будут признавать то, что им прислали в методичке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.72Продажа 40.9
- Актуальное
- Важное