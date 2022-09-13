Об этом сообщило издание Associated Press .

Стало известно, что госдепартамент сделал необычный шаг, обнародовав дипломатическую телеграмму, которая была отправлена ​​в понедельник во многие посольства и консульства США за рубежом, многие из которых находятся в Европе, Африке и Южной Азии.

Телеграмма, обозначенная как "деликатная" и не предназначавшаяся для иностранной аудитории, содержала ряд тем для обсуждения, которые американским дипломатам было поручено обсудить с правительствами по поводу предполагаемого вмешательства России.

В телеграмме не называются конкретные российские цели, но говорится, что США предоставляют секретную информацию отдельным странам по этому поводу.

Высокопоставленное должностное лицо администрации отказалось сообщить, сколько денег Россия потратила в Украине.

Чиновник, проинформировавший журналистов на условиях анонимности в соответствии с правилами, установленными администрацией, отверг сравнение между деятельностью России и финансированием США СМИ и политических инициатив во всем мире. По словам чиновника, Путин тратил огромные суммы на "манипулирование демократиями изнутри".

11 сентября стало известно, что политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин считает , что российские пропагандисты будут признавать то, что им прислали в методичке.

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