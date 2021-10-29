Россия с 1 ноября прекратит поставки энергетического угля в Украину

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.



"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постный)", - написал Герус.



По его словам, такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).



Он отметил, что по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Такие действия РФ сродни их действиям осенью 2014 года.



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