Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Если представить, что белорусская армия наступает на Сувалкский коридор, а ее потом оттуда выбивают. С точки зрения России это агрессия против Беларуси. И возникает вопрос: будет ли защищать РФ Беларусь? Если нет, то все эти режимы посыпятся как домино", - отметил он. Портников.

Журналист добавил, что в случае отсутствия реакции со стороны РФ, диктаторские режимы будут очень быстро падать.

"Представьте себе, когда войска Литвы и Польши освободят Минск от оккупационного режима, а россияне просто говорят, что они обеспокоены. Это все нереально. Представить себе, что Россия в нынешней ситуации решится на открытый конфликт с Западом, тяжело", - отметил Виталий Портников. .

17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой"

25 июня Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "похоже на объявление войны"

6 июля Беларусь пригрозила ответить на "провокации" Запада, определив территорию Польши первоочередным объектом удара.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb