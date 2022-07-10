Россия руками белорусов не будет атаковать НАТО, ведь режим Путина рухнет после поражения Беларуси, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что страна-агрессорка Российская Федерация не будет атаковать НАТО руками белорусов, ведь режим Владимира Путина упадет после поражения Беларуси
Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Если представить, что белорусская армия наступает на Сувалкский коридор, а ее потом оттуда выбивают. С точки зрения России это агрессия против Беларуси. И возникает вопрос: будет ли защищать РФ Беларусь? Если нет, то все эти режимы посыпятся как домино", - отметил он. Портников.
Журналист добавил, что в случае отсутствия реакции со стороны РФ, диктаторские режимы будут очень быстро падать.
"Представьте себе, когда войска Литвы и Польши освободят Минск от оккупационного режима, а россияне просто говорят, что они обеспокоены. Это все нереально. Представить себе, что Россия в нынешней ситуации решится на открытый конфликт с Западом, тяжело", - отметил Виталий Портников. .
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