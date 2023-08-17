На таких темах акцентируют международные издания на утро 17 августа.

Война на Черном море

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Одной из главных тем международных СМИ была ситуация в Черном море. В среду отплыло первое судно с украинским сельскохозяйственным грузом из южного порта Одессы, несмотря на угрозы России, принудительно остановить корабли в Черном море. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта "и следует через временный коридор, установленный для гражданских судов" на пути в Босфор. Он добавил, что судно перевозит более 30 000 тонн груза, включая продукты питания, и находилось в Одесском порту с начала полномасштабного вторжения России.

В The Washington Post написали , что Вашингтон передал украинской сельскохозяйственной компании "Нибулон" 50 железнодорожных вагонов, "чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки".

Этот шаг является частью усилий Украины по возобновлению движения морских портов, несмотря на фактическую российскую блокаду, отмечают The New York Times. Усилия Киева возобновить экспорт зерна и других товаров повышают ставки для союзников Украины, поскольку нападение или другой эпизод может вовлечь в конфликт другие страны, чьи корабли путешествуют в водах.

В BBC написали , что Киев объявил о "гуманитарном коридоре" в Черном море после срыва соглашения в прошлом месяце, позволявшего ему экспортировать зерно. Но Москва не сказала, будет ли уважать коридор.

В Politico акцентировали на предупреждении бывшего главнокомандующего НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, что Россия рискует войной с Альянсом в Черном море. Ведь союзникам Киева, возможно, придется создать морской коридор после провала зернового соглашения ООН.

Москва рискует разжечь прямую войну с НАТО, перехватывая корабли в международных водах и пытаясь навязать Украине экономический контроль, предупреждает бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Адмирал Джеймс Ставридис, возглавлявший силы Альянса на континенте с 2009 по 2013 годы, сказал POLITICO, что эскалация на море, включая высадку на турецкий корабль в воскресенье, может заставить партнеров Киева вмешаться, чтобы предотвратить разрушение украинской экономики.

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации на море между НАТО и Российской Федерацией, — сказал Ставридис и добавил: НАТО не собирается предоставлять Украине все оружие и деньги, только чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой" .

Николя Саркози критикует политику ЕС и говорит, что Россия нужна Европе

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Бывший президент Франции дистанцировался от нынешней стратегии Эмманюэля Макрона по отношению к Украине. Как пишет Le Figaro, бывший президент Франции Николя Саркози говорит, что "дипломатия, дискуссии и переговоры" - "единственные способы" развязать войну России против Украины.

В интервью, опубликованном во французской газете в среду, Саркози утверждал, что Европе нужно "прояснить свою стратегию" и искать компромисс с Россией, а не продолжать свою "странную идею" финансирования войны, не ведя ее.

В своем интервью Саркози повторил взгляды, которые когда-то были распространены в дипломатических кругах Франции, где упор делался на долгой истории, связывающей Францию и Россию. Но такие взгляды утратили много актуальности с начала вторжения.