Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

В ВСУ предположили, что, очевидно, россияне пытались похвастаться своим присутствием в Черном море в день своего флота. Однако 14 кораблей маневрировали в безопасных от ракет водах, у побережья Крыма.

На дежурстве Россия разместила четыре ракетных и четыре десантных корабля. Агрессор держит наготове 32 ракеты "Калибр".

"Помните о ракетной опасности с моря, с неба и с временно оккупированных территорий, прислушивайтесь к сигналам тревог, действуйте умело и быстро. Не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием и распространять панику, соблюдайте информационную гигиену. Доверяйте достоверным источникам. Победим!", - пишет ОК "Юг".

30 июля вертолеты ВСУ нанесли удары по опорным пунктам россиян в Херсонском и Николаевском районах.

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