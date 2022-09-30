Россия резко изменила корабельную группировку, маневрирующую у крымского побережья
Российский агрессор за вечер, 29 сентября, увеличил корабельную группировку в Черном море с 8 до 13 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота из 13 кораблей маневрирует по привычному уже маршруту прижимаясь к южному побережью Крыма. Изготовка 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 "Калибра", - пишут в ОК "Юг".
В 18:30 ОК сообщало, что в Черном море маневрируют всего 8 российских кораблей.
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