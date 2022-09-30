Россия резко изменила корабельную группировку, маневрирующую у крымского побережья

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота из 13 кораблей маневрирует по привычному уже маршруту прижимаясь к южному побережью Крыма. Изготовка 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 "Калибра", - пишут в ОК "Юг".

В 18:30 ОК сообщало, что в Черном море маневрируют всего 8 российских кораблей.

29 сентября стало известно, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики работают над тем, чтобы возобновить движение через Антоновский мост.

На южном фронте украинская ПВО ликвидировала 5 иранских дронов-камикадзе и 2 штурмовика Су-25 в сутки, 29 сентября.

В четверг, 29 сентября, в районе села Осокоровка обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили за сутки 276 огневых задач на южном фронте.

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