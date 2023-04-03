Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Экспорт российской сырой нефти значительно растет. Сейчас мы видим рекорд за март - это 5,5 млн тонн. Отмечу, что максимум был 4,3 млн тонн в июне прошлого года, а среднее количество было 2,5 - 3 млн тонн это означает, что России удалось перенастроиться в условиях европейского эмбарго и найти новые рынки в странах Азии, прежде всего – Индия, Китай, Сингапур", – отметил главный редактор портала BlackSeaNews.

Андрей Клименко призывает не верить тем цифрам о российских дефицитах и падениях бюджета, которые предоставляет Россия, потому что нужно учитывать, что РФ руководят разведчики, которые занимаются не только информационными спецоперациями.

"Также они создают за границей разные фонды. Сегодня поступила информация, что дочь или племянница Путина возглавила такой фонд. То есть открываются счета на подставные фирмы за рубежом, экспортируется значительная часть нефти, в чем мы почти уверены, что по условиям так называемой ценовой скалы, но это не так. Почти вся часть этих непрозрачных средств остается на зарубежных счетах, а оттуда они могут, но пока мечтают, финансировать закупку оружия. Но это угроза, которую нужно изучать и готовиться к ней", - предостерег Клименко.