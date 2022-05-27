Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

"Некоторые заинтересованные покупатели в Азии больше мотивированы экономикой, а не политической позицией" – сказала Джейн Си, старший нефтяной аналитик Kpler.

Отмечается, что рекордный объем российской нефти находился на борту танкеров на прошлой неделе – от 74 до 79 миллионов баррелей, по данным аналитической компании Kpler.

Непосредственно перед полномасштабным вторжением в Украину на российских танкерах в море было 27 миллионов баррелей. То есть, объем вырос почти в 3 раза. В прошлом месяце Азия впервые обошла Европу как крупнейшего покупателя российской нефти.

Напомним, Орбан отверг обсуждение нефтяного эмбарго на предстоящем саммите лидеров ЕС. Премьер добавил, что Венгрия не может поддержать эмбарго без предложений по его компенсации.

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