Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию, - Bloomberg
Страна-агрессор нашла покупателей нефти в Индии и Китае, нарастив рекордные поставки в эти страны
Об этом сообщает Bloomberg.
"Некоторые заинтересованные покупатели в Азии больше мотивированы экономикой, а не политической позицией" – сказала Джейн Си, старший нефтяной аналитик Kpler.
Отмечается, что рекордный объем российской нефти находился на борту танкеров на прошлой неделе – от 74 до 79 миллионов баррелей, по данным аналитической компании Kpler.
Непосредственно перед полномасштабным вторжением в Украину на российских танкерах в море было 27 миллионов баррелей. То есть, объем вырос почти в 3 раза. В прошлом месяце Азия впервые обошла Европу как крупнейшего покупателя российской нефти.
- Напомним, Орбан отверг обсуждение нефтяного эмбарго на предстоящем саммите лидеров ЕС. Премьер добавил, что Венгрия не может поддержать эмбарго без предложений по его компенсации.
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