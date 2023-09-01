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Россия развернула ракетный комплекс "Сармат": он стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд

1 сентября, 2023 пятница
17:09
Мир

В пятницу, 1 сентября, российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы поставили на боевое дежурство

Об этом сообщает российский Интерфакс.

На марафоне "Поделись своим знанием" глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" развернули и поставили на боевое дежурство.

В июне, во время выступления перед выпускниками военных академий, президент России Владимир Путин анонсировал, что новые российские межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут готовы к развертыванию.

Что известно о "Сармате"

"Сармат" – это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что он может нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности и преодолеть все современные средства противоракетной обороны.

По официальным российским данным, у ракеты "Сармат" дальность полета более 11 тыс. километров и она может нести боеголовку весом 100 тонн.

21 апреля 2022 года на космодроме "Плесецк" россияне произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Сергей Згурец, журналист, военный эксперт прокомментировал показательное испытание тяжелой баллистической ракеты нового класса, фактически предполагающей значительно большую мощность чем предыдущие, "Сармат" несет 16 боеголовок, каждая боеголовка имеет мощность 550 килотонн и способна уничтожить страну размером с Францию.

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным.

Россия
російська армія
ядерное оружие
Война с Россией
Военные новости
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