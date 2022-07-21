Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"О ситуации, которая складывается с Беларусью, с российскими войсками, которые могут наступать на Киев - Генштаб Украины знает. Если будет такая угроза, мы тоже будем знать. Россия разрывается между Югом и Востоком Украины, опрокидывая войска. Они не могут обеспечить достаточно войск на Севере для наступления", - заметил Чумак.

Генерал-майор запаса также добавил, что приоритетом России является закрепить и оторвать территории, которые сейчас оккупированы.

"У Россиян не было возможностей захватить Киев - это было массовое и быстрое отступление", - подчеркнул Чумак.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что британское правительство в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий , сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия.

Россия перебросила в Украину часть дивизии. Доказательством этого являются шевроны с символикой 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС России, обнаруженные украинскими военными на погибших российских солдатах.

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