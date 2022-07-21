Россия разрывается между Югом и Востоком Украины, - генерал-майор запаса Чумак
Главный военный прокурор Украины в 2019-2020 гг. Виктор Чумак считает, что у врага на Востоке не хватает войск для наступления, а на Юге не хватает войск для защиты
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"О ситуации, которая складывается с Беларусью, с российскими войсками, которые могут наступать на Киев - Генштаб Украины знает. Если будет такая угроза, мы тоже будем знать. Россия разрывается между Югом и Востоком Украины, опрокидывая войска. Они не могут обеспечить достаточно войск на Севере для наступления", - заметил Чумак.
Генерал-майор запаса также добавил, что приоритетом России является закрепить и оторвать территории, которые сейчас оккупированы.
"У Россиян не было возможностей захватить Киев - это было массовое и быстрое отступление", - подчеркнул Чумак.
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что британское правительство в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий , сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия.
- Россия перебросила в Украину часть дивизии. Доказательством этого являются шевроны с символикой 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС России, обнаруженные украинскими военными на погибших российских солдатах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное